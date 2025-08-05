王義川自爆台中普發4萬「造謠4步驟」　國民黨議員檢舉違反社維法

▲國民黨指王義川自爆「造謠4步驟」。（圖／柳采葳提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委王義川日前在電視節目中爆料「台中普發4萬」假議題操作步驟，第一先給假議題、第二是作梗圖、第三是對方一定會澄清、第四是再拿對手澄清內容再攻擊一次，更稱是「勝利方程式」，引發社會譁然。台北市議員柳采葳、楊植斗，與國民黨立委辦公室主任陳冠安今（5日）親赴台北市警察局具名檢舉王義川，檢舉其涉嫌散布謠言、違反《社會秩序維護法》，並批民進黨「公然教導造謠，踐踏民主底線」。

柳采葳痛批，王義川身為民進黨立委，發言應更要謹慎小心，要以身作則，卻在節目上公然教導如何造謠，甚至拿網路上已經澄清過的議題當例子，所以今天寫了檢舉函來告發。她說，警方應該立即調查，因為過去民進黨有其他人檢舉假訊息，警方一周內就約談相關人士，因此也要求盡快約談，不容許王義川這樣的人物，公然教導大家製造假訊息。

楊植斗則表示，王義川說這是選舉勝利方程式，事實上當初納粹迫害猶太人也有迫害方程式，為了要醜化、讓國人對猶太人心生厭惡，就欺騙說猶太人會在特定節日前綁架小孩，怒批王義川做出這樣的謠言，分化國人感情，是跟納粹、八炯學的嗎？不能容忍這樣的事，這已經脫離政治攻防範疇，純粹是抹黑、謠言、中傷，如果王義川覺得這樣的宣傳成效看得見，那應該要有社維法的適用，怒嗆「王義川應要關三天，不要為了通告費就在胡說八道」。

陳冠安也指出，王義川根本是只當名嘴不當立委。質詢率低、法律提案少，不認真履行立委職責，卻熱衷上節目、搞罷免、傳謠言，民進黨應立即正視王義川的發言，要求執政者謹守言論責任與民主底線。