比亞迪夜宴立院高層遊說　綠籲韓江說明：防堵洗產地是關稅談判核心

▲立法院總務處長廖炯志被爆出席太古集團夜宴。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國電動車龍頭比亞迪低價在全球攻城掠地，引入台灣的腳步也轉趨積極，今（5日）有媒體爆料，比亞迪透過代理商太古汽車，在米其林餐廳夜宴立院高層，包含立法院總務處長廖炯志與立法院正副院長韓國瑜、江啟臣幕僚，其中廖具公務員身分，涉「公務員廉政倫理規範」。民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，中國電動車龍頭直達天聽，還沒搶進台灣，就先攻破韓國瑜、江啟臣親信、立院一級主管。國內政策方向是要反傾銷、防堵洗產地，這是台美關稅談判核心議題，正副院長應該說明。

由於廖炯志任立法院總務處長，依據法務部「公務員廉政倫理規範」，公務員不得參加與其職務有利害關係者之飲宴應酬，廖炯志則澄清，當時已經是下班後的時間，該餐敘為朋友邀約，餐敘現場並沒有業務往來的人，他們也沒有違反規定。

比亞迪企圖以「第三地」生產全車登台，遭經濟部卡關，但持續接觸朝野立委，而太古集團也曾找上綠委許智傑，但遭到婉拒。許智傑今受訪時證實，確實曾有人接觸過他，自己也以時機不適宜婉拒。有關立法院的聚會，我不清楚狀況，可能要請立法院長辦公室出面說明吧。

對比亞迪夜宴立院高層，吳思瑤則表示，非常遺憾，台灣正在淹大水、災區還在搶救，立法院高層、正副院長幕僚正在跟中國廠商吃大餐、享用米其林，比亞迪是中國電動車大廠，國內政策方向就是窮盡一切努力反傾銷、防堵洗產地，甚至要跟上國際貿易趨勢，打破不公平貿易，這攸關台美關稅談判。

吳思瑤質疑，此時立法院一級主管、正副院長高級幕僚卻跟中國龍頭廠商餐敘，這不就是在搞關係？更可能藉由這樣的餐敘達到開後門、鬆綁法令目的，國內政策方向是要反傾銷、打破不公平貿易，這是台美關稅談判核心議題，但立法院一級主管跟高級幕僚卻跟中國廠商吃米其林。

吳思瑤強調，要請韓國瑜院長、江啟臣副院長出來說明，總務處長說這是一場單純聚會、事前也不知道有誰。這是騙三歲小孩嗎？單純聚會的時間點、接觸對象一點都不單純，請問立法院要公然成為中國廠商開後門的違法院嗎？這涉及公務人員倫理規範跟游說法規定。

吳思瑤指出，來游說的對象是中國電動車龍頭，試圖透過第三地傾銷產品，在這個時機點，立法院跟比亞迪餐敘吃米其林，一點都不單純，請韓國瑜、江啟臣不要再躲、顧左右而言他，等候韓院長一個說法。