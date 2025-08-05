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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免扣紅帽撕裂社會？　沈伯洋曝3事實駁：12%-18%藍白選民投同意

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，不僅綠營內部掀起檢討聲浪，藍白也批評大罷免是撕裂社會的行為。對此，民進黨立委沈伯洋今（5日）指出「罷免3個事實」，駁斥外界稱「罷免是隨便扣紅帽子」、「大罷免是無差別策劃」、「罷免撕裂社會」質疑。他也強調，這次罷免，有約12%-18%藍白選民投下了同意票，這叫撕裂社會？不分黨派，做不好、被批評，是反省跟檢討才對吧。

沈伯洋於臉書發文提到「關於罷免的三個事實」，第一、罷免是隨便扣紅帽子？錯。各罷免理由書白紙黑字寫得清清楚楚「國會擴權＋提親中法案＋不遵守國會程序＋癱瘓憲法法庭」。

沈伯洋表示，這些理由，任何一項都足以構成罷免正當性。而且所謂「親中法案」不是幻想，是立法院公報上看得到的具體條文。

沈伯洋指出，第二、大罷免是無差別策劃？這也錯。罷免團體一開始根本彼此不相識，唯一的共通點是「藍白聯手修法，沒收罷免，逼公民在2/1前同時提案」。

沈伯洋直言，是藍白修法創造了這波「同時」罷免潮，而且罷免團體也提出自己的區域立委符合上述理由的具體行為。順便提醒一下，藍營也趕著發起大罷免，只是沒有成功。

沈伯洋指出，第三、罷免撕裂社會？但罷免本就是憲政制度安排的一部分。既然公民投票、罷免、選舉都受憲法保障，就不能雙標說你喜歡的才叫民主，不喜歡的就叫撕裂。

沈伯洋說，結果這次罷免，有約12%-18%的藍白選民都投下了罷免同意票，這叫撕裂社會？綠營支持者對執政黨不滿，叫做撕裂社會？不分黨派，做不好、被批評，是反省跟檢討才對吧。

最後，沈伯洋強調，敵國攻擊才叫做撕裂社會、用假帳號擴散彼此的極化才叫撕裂社會。一堆評論，數據也不分析、公報也不看、為何大家都在同一時間提罷免也沒搞清楚。

▼726大罷免全數失敗。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼726大罷免全數失敗。（圖／記者湯興漢攝）

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