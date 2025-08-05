419反統戰「紅底黑鷹」早被質疑像納粹　八炯：你不夠國際化

▲419反統戰大遊行，八炯致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

反共挺罷免網紅「閩南狼」陳柏源3日爆料，戰友八炯私下透露「研究納粹操控群眾」與「仿效納粹革命」等言論，並設計相關圖示於大罷免舞台上露出，引起社會輿論。就有網友曾在4月質疑一張護民主宣傳圖直接讓人聯想到納粹，「這樣好嗎？」當時八炯卻在下方留言，「會不會是你見識不夠國際化的原因？」

資深媒體人黃揚明（剝雞）4日在臉書貼出一張截圖，只見4月的時候，有網友在Threads分享一張「419 守護台灣 拒絕統戰」的活動宣傳圖，紅底背景加上黑色老鷹的圖案讓他直呼，「這個黑鷹跟紅背景是誰設計的，直接讓人聯想吶脆（納粹），這樣好嗎？」

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當時，八炯在該脆文下方留言，「會不會是你見識不夠國際化的原因？埃及法老也有老鷹、美國也有老鷹，德國布蘭登堡旗子、維也納市旗都有老鷹啊……維也納的舊城區大教堂的屋頂就是一隻象徵神聖羅馬帝國的大老鷹，我去過！」

見狀，黃揚明忍不住表示，「原來4月活動前就有台派網友擔心老鷹圖樣加上紅色背景讓人聯想到那個粹，結果八炯還稱這位網友不夠國際化^_^」。此文立刻引發網友熱議，「就像跑去人家告別式，說以為在辦婚禮，因為都有花」、「放個鰻魚罐或是海底雞或是含吉貴還比較台派！」「神也是你鬼也是你。」

還有人留言科普老鷹圖樣細節，「如果是國徽或旗幟，老鷹頭一般都是向左，但納粹之鷹跟這個罷團之鷹的頭都是向右。」核能流言終結者創辦人黃士修也留言，「八炯是懂行的，帝國鷹頭朝右肩，納粹鷹頭朝左肩。」