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批民進黨默許曹興誠、八炯　陳學聖：823再重擊一次讓他們醒醒

▲八炯。（圖／記者湯興漢攝）

▲網紅八炯掀師法納粹爭議。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗後，罷團喊話將繼續堅持到823第二波大罷免，但不僅罷免領銜人曹興誠頻頻失言，又爆出網紅八炯模仿納粹煽動群眾挺罷免。對此，前立委陳學聖今（5日）表示，曹興誠跟八炯出現後，為了激起仇恨，在台灣不斷獵巫，尋找中共同路人，這不是納粹，什麼是納粹？如果不是執政黨包庇、默許，這兩人如何能順風順水。陳學聖喊話，8/23第二次大罷免，再好好重擊一次民進黨，讓他們好好醒醒！

陳學聖表示，台灣可以講「統」，就可以講「獨」。同樣，講「獨」，一樣也要包容講「統」。只是曹興誠跟八炯出現之後，不僅「統」不能說，「獨」還要依他們的定義，不然就是通匪賣台。

陳學聖表示，更可怕的是，為了激起仇恨，就要在台灣內部不斷獵巫，尋找仇敵，尋找中共同路人。這不是納粹，什麼是納粹？如果不是他們自己鬧內鬨，自己起底自己，誰能戳破他們的邪惡之心？

陳學聖直言，若再進一步究底，如果不是執政黨的包庇，背後隱藏的默許，曹興誠與八炯如何能順風順水，甚至起風掀浪，連駐台外館都必須買帳。因此，執政黨才是背後真正的影武者，總統賴清德更是難辭其咎。

最後，陳學聖強調，這場大罷免，意外打出執政者的原形，不僅大罷免大失敗，更因選民的智慧，讓台灣避過一場民粹的劫難。8/23第二次大罷免，再好好重擊一次民進黨，讓他們好好醒醒吧！

▼曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

▲▼曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

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