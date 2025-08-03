何博文台南清水溝滿身泥　藍營酸：民進黨執政30年治水有成？

▲代理秘書長何博文投入救災。（圖／民進黨提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

南部近日豪雨不斷，導致台南多處地區嚴重積淹水。民進黨代理秘書長何博文昨（2）日率志工隊前往台南市後壁區菁寮國小一帶，親自冒雨清理水溝淤泥與雜草，呼籲社會各界一同協助災區復原。對此，國民黨台南市議會黨團發言人蔡育輝感謝外援協助，但也不諱言指出，民進黨在台南執政超過30年，秘書長親自下水清淤，正凸顯基層防汛準備不足、經費分配失衡，「每次下大雨就全區淹水，這是治水有成？」

蔡育輝質疑，菁寮地區長年逢雨必災，雖有新設抽水站、加強排水設施與河堤補強，卻仍難有效排洪，市府與中央「只會喊口號、做半套」，面對極端氣候愈來愈頻繁，仍沿用「每日雨量250毫米以下不淹水」的十年防洪標準，根本不敷實際。他並引用當地民眾心聲，「遇雨恨蒼天，嫦娥也哭泣」，形容民怨累積已久。

何博文則表示，此行是民進黨中央響應賴清德總統指示，組成「雲嘉南災後復原支援聯繫平台」，親赴災區實地了解災民需求，並帶來大型帆布、米袋、消毒水等應急物資。他強調，「不是來拍照，是來體會災民痛苦、與災民站在一起。」黨內也將啟動物資媒合中心，協助災區重建。

然而，地方不滿聲音持續升高。安南區新順里里長陳賈痛批，市府長年治水順序錯誤，忽略下游排水，導致災情加劇；七股居民更直言，這次是「第一次淹這麼慘」，市府卻還在宣傳「治水有成」，讓人看了火大。不少災民一樓全淹、家具全毀，形容市政「越做越淹」。