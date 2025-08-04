快訊／高雄義大客運撞電桿！擋風玻璃碎成蜘蛛網　駕駛受傷送醫

▲義大客運自撞電線桿。（圖／記者吳世龍翻攝）



記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄義大客運發生自撞車禍！今（4）日上午10點05分，警消獲報，指出大樹區學城路發生車禍，警方到場處裡，發現是義大客運小巴士自撞中央分隔島的電線桿，導致保險桿毀損、車頭嚴重凹陷，擋風玻璃也碎成蜘蛛網。消防局出動3車6人前往救援，於車內救出一名60歲男性駕駛，駕駛表示左腳疼痛，身體有擦挫傷，現場有救護人員急救處置後送醫。據悉，當時車上還有其他乘客，所幸沒有乘客受傷，至於詳細事故發生原因仍待釐清。