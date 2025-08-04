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高雄轎車撞分隔島！整輛彈飛畫面曝　酒駕男頭破血流送醫

記者賴文萱／高雄報導

高雄苓雅區4日凌晨發生一起事故，一輛紅色自小客車行經中正一路、輔仁路口時，不明原因突然自撞路中分隔島，猛烈的撞擊力道，讓27歲駕駛莊姓男子當場頭破血流送醫治療。警方獲報到場，發現莊男渾身酒味，酒測值高達每公升0.76毫克，依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

▲▼高雄男深夜酒駕「自撞分隔島」！整輛車彈飛　頭破血流送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄男深夜酒駕「自撞分隔島」！整輛車彈飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄男深夜酒駕「自撞分隔島」！整輛車彈飛　頭破血流送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲紅色自小客車深夜自撞分隔島，整輛車彈飛畫面曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起車禍事故發生在4日凌晨4時27分，根據曝光的監視器畫面，只見一輛紅色自小客車在中正一路與輔仁路口，突然撞向路中分隔島，撞擊力道讓整輛車瞬間都彈飛起來，路燈桿也猛烈搖晃，駕駛莊男當場頭破血流。

警方表示，27歲莊姓男子頭部受傷，隨即送醫治療，所幸意識清楚並無大礙。由於莊男渾身酒味，現場對他進行酒測，發現其酒測值高達每公升0.76毫克，明顯超標。

▲▼高雄男深夜酒駕「自撞分隔島」！整輛車彈飛　頭破血流送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲駕駛被抓到酒駕上路，後續遭警方移送偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步分析事故原因為莊男未注意車前狀況，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待交通大隊進一步分析研判，苓雅分局已將莊男依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

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