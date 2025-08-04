台海開戰自求多福！蘋果谷歌特斯拉「援台可能性低」　美智庫給答案

▲台灣海峽是國際海運上的重要航道。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國智庫最新研究指出，若台海爆發衝突，谷歌、蘋果、微軟與特斯拉等美國科技巨擘恐不會像援助烏克蘭那樣伸出援手。儘管這些企業近年加碼投資台灣，但整體規模仍遠不及其在中國的布局，地緣政治與經濟利益交織下，使其在支援台灣方面的意願與能力備受質疑。

美國喬治城大學安全暨新興技術研究中心（CSET）研究員布雷斯尼克（Sam Bresnick）4日在《日經亞洲》撰文分析，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭時，微軟、亞馬遜、SpaceX與Palantir等美企迅速、甚至無償提供烏方關鍵支援，使烏克蘭得以在戰爭初期穩住陣腳。然而，若戰火蔓延至台灣，這些企業是否會再次挺身而出，情況恐不樂觀。

CSET近日發布報告，分析17家曾援助烏克蘭的美國科技企業與台灣的實際聯繫，結果顯示，雖然谷歌、微軟、亞馬遜與蘋果近年皆在台設立資料中心或研發據點，但投資規模仍偏小。例如谷歌在台投資僅占其全球對外直接投資總額的1%；蘋果主力供應鏈與市場仍高度依賴中國；特斯拉更刻意避開台灣市場，顯示矽谷與中國的經濟連結遠超台灣。

報告指出，當初援助烏克蘭，除了因為美國企業在俄羅斯並無太多商業利益，還有賴於西方國家的全面政治相挺，使企業行動具備正當性與聲譽收益。反觀台灣，多數國家未正式承認國家主權，再加上馬斯克等美國企業高層曾公開質疑台灣地位，使得企業動機更加薄弱。

文章強調，「投資不等於承諾」，企業與政府都不應誤將商業投資視為戰略備戰。事實是，美國科技巨頭對台灣的投入，仍遠低於其在中國的利益，若台海爆發危機，其風險評估與行動考量將與烏克蘭情境大不相同。

報告最後呼籲，華府與台北不應倚賴來自科技企業自動提出的援助，應盡早設計出能夠促使公私部門合作的政策誘因，為未來可能爆發的地緣衝突預作準備。