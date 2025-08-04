亞洲最低！星國關稅稅率10％　專家：跨國企業可能考慮擴大產量

▲馬來亞銀行經濟師李順榮分析，新加坡10%關稅在亞洲最低，使其出口相較美國其他貿易夥伴更具競爭力。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國對新加坡課徵10%關稅，經濟專家認為，相較其他亞洲國家，新加坡稅率最低，可望受惠於較低關稅，跨國企業可能考慮擴大在新加坡的產能，但仍會受到間接衝擊。

聯合早報報導，馬來亞銀行經濟師李順榮分析，新加坡10%的對等關稅在亞洲最低，使其出口相較美國其他貿易夥伴更具競爭力，預期關稅較高國家的跨國企業可能考慮擴大在新加坡的產能，以規避更高稅負。他也預期，新加坡出口和經濟成長下半年雖會放緩，但不會萎縮。

星展銀行高級經濟師蔡漢廷認為，雖然美國關稅對新加坡直接影響有限，但仍會透過主要貿易夥伴受到間接衝擊，正在審查中的半導體和藥品行業關稅可能威脅新加坡出口和經濟表現。

華僑銀行首席經濟師林秀心則是談到貨物轉運貿易風險，稱中國貨物從越南轉運美國面臨40%關稅，而身為海運及空運運輸物流樞紐的新加坡是否受到轉運關稅影響，現階段還不清楚，如今更大問題點在於美國是否對半導體或製藥等行業實施行業關稅，因為電子和製藥是對新加坡製造業貢獻重大的產業。

新加坡興業銀行首席經濟師顏聖充指出，新加坡是東南亞最受貿易風險影響的國家，針對半導體、製藥和汽車製造業的特定關稅，將對整個區域構成重大下行風險，特別是在出口密集型產業，例如導體、製藥、汽車製造業。