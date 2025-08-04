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日本唯一雄性虎鯨病逝　名古屋水族館不捨告別寶貝明星

「Earth」2日夜間急劇惡化，於3日凌晨0時30分前不幸死亡。（翻攝自@kona_sea_1113 X）

▲「Earth」2日夜間急劇惡化，於3日凌晨0時30分前不幸死亡。（翻攝自@kona_sea_1113 X）

圖文／鏡週刊

日本國內唯一的雄性虎鯨「Earth」病逝，消息震驚各界。這頭備受喜愛的虎鯨3日凌晨在名古屋港水族館離世，享年16歲，該館也失去了其象徵性動物之一。

綜合日媒報導，「Earth」體長6公尺、體重3.7噸，是日本體型最大的虎鯨，自2014年自千葉縣「鴨川海洋世界」移居至名古屋後，就成為名古屋港水族館的招牌動物，擁有眾多粉絲。

水族館表示，「Earth」在7月31日下午仍正常參與公開訓練，但訓練後突然停止進食，隔日情況未見好轉，館方隨即停止對外展示，轉送醫療水槽觀察。然而病情在8月2日夜間急劇惡化，於8月3日凌晨0時30分前不幸死亡。

名古屋港水族館館長栗田正德昨在記者會上哀悼表示「Earth是我們的館之象徵，牠的離世是無可估量的損失，牠一直受到許多人喜愛。由於情況突然，我們將透過解剖等方式查明死因，作為未來飼養的參考。」

「Earth」與雌性虎鯨「Rin」一同生活在名古屋港水族館，如今僅剩Rin一頭。虎鯨在日本原本僅分布於3座水族館，目前已全為雌性：鴨川海洋世界3頭、神戶須磨海洋世界2頭、名古屋港水族館1頭，總數僅存6頭。

目前水族館內已設立獻花台，民眾紛紛前來悼念。1位來自愛知縣安城市、帶著2名兒子前來的母親表示「我們幾乎每月都來看Earth，孩子非常喜歡虎鯨。得知牠過世的消息令人震驚，我特地帶來摺紙花向牠致意。曾經看到牠健康有活力的模樣，現在只能說萬分遺憾。」


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