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暑假海濱公園湧人潮　台東警貼近民眾宣導交通與防詐

▲台東警貼近民眾宣導交通與防詐安全觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東警貼近民眾宣導交通與防詐安全觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

暑假期間，台東市海濱公園成為親子共遊的熱門景點，不少家庭趁著晴朗天氣帶孩子散步、騎車、戲水消暑。為讓民眾在歡樂出遊之餘也能提升安全意識，台東警察分局寶桑派出所日前特別前往公園現場，進行交通與暑期生活安全宣導，透過互動方式讓交通與防詐觀念深入每個家庭。

警方指出，兒童乘車應正確使用安全座椅，騎乘腳踏車也應配戴安全帽，家長不可輕忽基本防護措施。同時提醒民眾，暑假出遊熱潮帶動交通流量增加，務必遵守交通規則、避免疲勞駕駛與酒後上路，以保障自己與他人安全。

宣導現場也設計了圖卡問答與有獎互動，小朋友在輕鬆氛圍中認識交通號誌、行人通行規則與緊急應變方式。警方希望孩子能在遊玩中學會自我保護，建立基本的交通安全觀念。

除交通議題外，警方也特別強調網路詐騙與陌生人誘騙風險，呼籲家長關注孩子的交友情況與網路使用安全，適時引導並提醒孩子面對陌生人應懂得拒絕與求助。

台東警察分局表示，暑期為交通事故與兒少安全事件的高峰期，透過深入民眾出遊熱點進行宣導，能有效拉近與社區距離，讓「安全不放假」的理念更深植人心。未來也將持續結合親子活動、假日市集等場合擴大宣導效益，共同守護每一個快樂又平安的暑假。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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