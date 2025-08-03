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台東關山「巴歌浪音樂會」吸客爆棚　警設攤宣導識詐交安奏效

▲台東關山警「巴歌浪音樂會」設攤強力宣講防詐。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東關山警「巴歌浪音樂會」設攤強力宣講防詐。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台東縣關山鎮公所主辦的「2025巴歌浪音樂會」於8月1日與2日晚間在關山國小熱鬧登場，儘管天候不佳、連日陰雨不斷，現場仍吸引大批遊客與樂迷到場參與，氣氛熱烈。關山警察分局也藉此大型活動設攤宣導識詐及交通安全，並全力投入交通疏導與維安勤務，讓這場結合原民文化與流行音樂的年度盛事順利圓滿落幕。

活動以「原式音樂、原民樂舞、農產行銷、原鄉路跑」為四大主軸，串聯文化創意與運動觀光。關山鎮長彭成豐表示，期盼透過此類活動推廣地方農特產品與原住民文化，進一步提升關山旅遊品牌形象，並帶動「關山米」邁向永續發展。

音樂會卡司陣容堅強，8月1日以「跨世代經典」為主題，邀請蔡小虎、姚黛瑋、林凡、周定緯、吳汶芳與杯緹Bettii輪番上陣；8月2日則由動力火車壓軸演出，並搭配江明娟、盧學叡、高蕾雅、吱吱郭芝吟帶來「搖滾原動力」專場，現場氣氛隨節奏高漲，民眾熱情不減。

為提升民眾防詐與交安意識，關山警察分局偵查隊、交通組及關山聯合所組成「識詐交安宣講團」設攤宣導，聚焦「假投資」、「假交友」、「網購詐騙」等常見詐欺手法，並融入「路口慢看停」、「酒駕零容忍」及青春專案等交通與治安重點。透過有獎徵答與互動遊戲，發送手搖扇、反光拍拍圈、飲料提袋、警徽哨子及冰涼巾等實用宣導品，吸引大量群眾駐足，成功將防詐與交安觀念深植人心。

活動期間，警方同時強化現場交通疏導與秩序維護，即使天候不穩，員警仍堅守崗位，展現高度執勤熱誠與專業精神，深獲在場民眾肯定。

關山警察分局表示，藉由大型活動的宣導機會，有效將防詐、交通安全與青少年預防犯罪等觀念傳達至各年齡層，提升整體治安防護力。警方也提醒，若接獲可疑來電或訊息，可撥打165反詐騙專線，或前往就近分駐（派出）所諮詢，共同守護自身與家人財產安全。

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