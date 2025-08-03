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營造零暴力友善環境　台東近600人雨中健走

▲台東近600人為愛雨中健走。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東近600人為愛雨中健走。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為深化全民防暴意識、強化社區參與力量，台東縣政府與台東市公所、台東縣體育會共同舉辦「2025馬卡巴嗨有愛公益健走－防暴開走、有愛你我」活動，2日下午在台東森林公園大草原登場。雖遇陰雨天候，仍有近600位鄉親不畏風雨、攜手同行，以實際行動支持家庭與社區安全，展現台東人滿滿的關懷與凝聚力。

台東縣長饒慶鈴、市長陳銘風、社會處長陳淑蘭與多位地方團體代表皆出席響應。活動以健走結合防暴宣導，透過「從家庭做起、由社區串聯」的理念，推動全民防暴、共同營造零暴力友善環境。

開場儀式中，縣府也見證了一場充滿意義的公益捐贈。由台東市長陳銘風及體育會理事長代表主辦單位，將活動報名費全數捐贈予三個公益單位，包括天主教救星教養院、孩子的書屋與勵馨基金會台東分事務所，發揮活動更深層的社會價值。

饒慶鈴縣長致詞時表示，台東縣府持續推動「社區防暴工作」、「防暴宣講師培訓」等計畫，期盼透過教育與社區串聯機制，讓防暴觀念向下扎根、向外擴展。她強調：「防暴不只是一場運動，更是全民共同的責任。只要從身邊做起，就能為社會帶來改變。」

現場並舉行防暴宣誓儀式，由縣長、市長帶領社區防暴宣講師、關懷訪視員及所有參與民眾，一同高舉手牌宣示「不姑息、不隱忍、不容暴力」，表達拒絕各類型暴力的堅定決心。

健走活動隨後展開，民眾沿著森林公園步道健行，用腳步實踐關懷、走出安全與希望。工作人員沿途設置宣導站，透過標語、互動與宣導品發放，讓防暴知識融入全民日常。

台東縣社會處長陳淑蘭補充指出，縣府將持續擴大在地安全網絡，強化部落、鄰里對家庭暴力、兒少保護與數位性別暴力等議題的認識與回應能力。她呼籲民眾一旦發現疑似家暴、兒虐等情事，務必即時通報，守護每一位弱勢者。
 

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