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我想當警察！屏東6歲童多次心臟手術　穿上制服圓夢超感動

▲屏東警分局員警助「阿安」完成一日警察心願。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局員警助「阿安」完成一日小小警察心願。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

罹患重大心臟病的6歲男童「阿安」，從小歷經多次手術的阿安，始終樂觀堅強，夢想成為英勇的警察。屏東警分局得知後熱情響應，特別安排「一日小小警察」活動，讓阿安穿上制服、搭乘巡邏車體驗警察日常，不僅實現了心願，也用愛與行動帶來希望與感動。

▲屏東警分局員警助「阿安」完成一日警察心願。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局員警助「阿安」完成一日警察心願。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局近日接獲Make-A-Wish Taiwan喜願協會來函，請求警方協助完成一名患有重大疾病孩童的心願。現年6歲、化名「阿安」的男童，自小罹患法洛氏四重症，從幼兒時期便歷經多次心臟修補手術。儘管面對長期治療，阿安始終樂觀開朗，充滿活力。他自幼便深深崇拜警察，認為警察是英勇帥氣、保護人民的正義化身。因此，當協會問起他的願望時，阿安毫不猶豫地說出：「我想成為警察！」

警方在接獲請求後，義不容辭地幫助阿安一圓夢想。阿安在母親及Make-A-Wish Taiwan喜願協會社工、志工的陪同下，穿上特別訂製的小小警察制服，開心前往萬丹分駐所展開一日警察體驗。阿安不僅參觀了分駐所辦公空間，還搭上巡邏車一同外出巡邏，並參與由員警演出的反詐騙宣導小短劇，模擬如何協助民眾辨識詐騙電話、即時應對詐騙手法，過程中笑聲與掌聲不斷。

分局長林明波表示：「孩子的夢想無價，能夠成為實現心願的一部分，是警方的榮幸與使命。希望這段特別的體驗，能在阿安的心中種下一顆堅強與希望的種子，鼓勵他持續勇敢面對人生的挑戰。我們也會持續守護這片土地，讓每個孩子都能在安心的環境中長大，勇敢追夢。」

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