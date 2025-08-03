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新北國際街舞大賽冠軍揭曉　侯友宜：打造青年發光舞台

▲新北國際街舞大賽冠軍揭曉。（圖／新北市青年局提供）

▲今年「不限舞風1對1」項目的冠、亞、季軍將獲得代表台灣參加韓國「天安國際街舞錦標賽CIDC」。（圖／新北市青年局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025新北國際街舞大賽」於今（3）日進行決賽，新北市長侯友宜出席活動並頒獎，他表示，市府持續推廣街舞文化，為青年朋友搭建發光舞台，此外，為擴大與國際接軌，今年「不限舞風一對一」項目的冠、亞、季軍，三組選手將獲得代表台灣的機會，參加韓國「天安國際街舞錦標賽CIDC（Cheonan International Street Dance Championship）」，站上國際舞台。

侯友宜表示，新北舉辦街舞大賽已有17年，吸引國內外頂尖好手前來共襄盛舉，讓街舞文化蓬勃發展，與國際接軌。今年有來自美國、菲律賓、日本等地共75支隊伍、215名選手參與，兩天賽事精彩激烈，展現無比活力。侯友宜也感謝台灣街舞文化推廣協會長期與市府合作，一同推廣街舞文化，讓所有熱愛街舞的青年，都能自信站上舞台，被世界看見。

▲新北國際街舞大賽冠軍揭曉。（圖／新北市青年局提供）

▲侯友宜鼓勵民眾不限年齡，一同加入街舞的行列，體現全民運動、健康生活的精神。

近年來，參與街舞的年齡層逐漸廣泛，侯友宜鼓勵民眾不限年齡，一同加入街舞的行列，體現全民運動、健康生活的精神，讓跨世代一起舞動。他也提到，去年赴韓國「天安國際街舞錦標賽」的新北選手一舉奪下亞軍，展現台灣街舞在國際舞台上的亮眼實力，期盼今年赴韓參賽的選手，繼續用行動讓世界看見新北、看見台灣的年輕力量。

今年大賽的「青少年組排舞賽」項目由「F.os from M.I.L.K ryukyu」勇奪冠軍；「霹靂舞一對一」冠軍則由「微霓」拿下；而「不限舞風一對一」分別是冠軍「popping Kim」、亞軍「golden Wei」與季軍「Waving GU」。青年局補充，新北市不但透過賽事的升級接軌國際，為新一代舞者累積亮眼的競賽經歷與國際能見度，本屆更首度推出「街舞職涯推廣分享營」支持表藝青年的職涯發展，讓有興趣青年人瞭解街舞行業內各種職業的發展可能性。

▲新北國際街舞大賽冠軍揭曉。（圖／新北市青年局提供）

▲侯友宜出席「2025新北國際街舞大賽」，並頒獎予「青少年組排舞賽」、「霹靂舞1對1」及「不限舞風1對1」得獎者。

▲新北國際街舞大賽冠軍揭曉。（圖／新北市青年局提供）

▲新北國際街舞大賽吸引國內外頂尖好手前來共襄盛舉，讓街舞文化蓬勃發展。

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