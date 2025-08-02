不出國也能感受異國節奏　台灣舞者踢踏舞打響文化對話

▲少年舞者登大舞台！愛爾蘭踢踏舞跳出青春與夢想。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

你以為踢踏舞只屬於外國人？錯了！一群來自台灣的舞者，用腳步打破界線，首次以純正的愛爾蘭踢踏舞登上國家級舞台，讓全場觀眾驚豔不已。這場名為《蛻變》的演出，由台灣與愛爾蘭編舞者共同創作，並邀請打擊樂手與小提琴手現場演奏，節奏、旋律與舞步交織成一場震撼心靈的視覺與聽覺饗宴。

舞團團長李栢寧（Daniel Lee）感性表示，這是台灣舞者第一次以純正的愛爾蘭踢踏舞站上這樣的舞台。我們希望觀眾看見我們這些年一步步努力的成果。舞蹈、節奏、樂器，讓台灣與愛爾蘭兩座島嶼在劇場裡對話。觀眾不用飛出國，就能在劇院裡感受到愛爾蘭文化的深度與美感。

資深舞者林旻靚坦言，在台灣會跳愛爾蘭踢踏舞的人本來就很少，更別說能站上國家級舞台，這次的演出,對我來說就是把不可能變成真的；而年僅十幾歲的青少年舞者林湘霖也興奮分享「我覺得愛爾蘭的音樂很特別，聽了就會想動起來。愛爾蘭舞的節奏很快，軟鞋要跳得輕,，硬鞋要跳得響，兩種都很有挑戰性。跳的過程會讓人越來越投入，也想讓自己跳得更好」

此次《蛻變》演出由台灣團隊與愛爾蘭編舞者聯手打造，不僅呈現了純正踢踏舞的精湛技藝，也傳遞出文化融合的力量。無需出國，就能在劇場裡感受濃濃的愛爾蘭風情——這正是藝術最美的模樣。《蛻變》將於 2025 年 9 月 26 日晚間 7:30 於衛武營戲劇院演出，觀眾可透過OPENTIX 平台購票。

▲從觀眾席跳到鎂光燈下！台灣舞團圓夢踢踏舞國際舞台。（圖／記者游瓊華翻攝）