新北泰山憲訓公園完工開放　友善休憩空間展現新風貌

▲泰山區憲訓公園兼顧環境永續與防災機能，導入透水及保水設施，提升整體滯洪效能。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

持續推動公園綠地建設、完善在地休憩空間，新北市政府在泰山區打造的「憲訓公園」已全面完工，近日正式對外開放，設有共融體健設施、兒童遊戲場與休閒步道，滿足全齡休閒需求，為市民在日常生活中提供休憩與活動的新選擇。

國防部憲兵指揮部所屬憲兵訓練中心，早年曾設置於泰山區，是負責新兵訓練的重要單位，其所在道路也因此取名為憲訓路，儘管憲兵訓練中心目前已搬遷至五股區，憲訓路仍沿用至今，以示紀念。憲訓公園基地正好位於憲訓路與忠孝街42巷之間而得名，充滿歷史意義。

▲新工處打造泰山區憲訓公園已完工，近日正式開放啟用，完善在地休憩與活動空間。

負責施作的新工處長簡必琦表示，憲訓公園鄰近泰山山腳公有停車場，原為閒置空地，市府為優化公共空間、營造共融友善的生活環境，今年3月啟動開闢工程，總經費約955萬元，歷時4個月完成改造，提供居民散步與休憩功能的好去處。

簡必琦進一步表示，本公園的啟用展現市府深耕在地、活化公共空間的用心。第一期以全年齡友善設施為規劃重點，未來將持續推動南側基地的第二、三期開發，逐步打造更完善的多功能生活場域，期盼能為民眾帶來嶄新且多元的使用體驗。

▲憲訓公園規劃樂齡體健設施區，滿足不同年齡層的使用需求。

新工處指出，憲訓公園整合運動、遊戲、景觀與休憩等功能，總面積約1,029平方公尺。園區設有樂齡體健設施區、兒童遊戲區及林蔭休閒步道，滿足不同年齡層的使用需求，更設置共融式體健設施，讓身障朋友能安心參與運動體驗。

新工處補充，園區規劃豐富好玩的遊具設施，包括攀爬遊戲牆、礫石坑、創意塗鴉牆，以及深受小朋友喜愛的鳥巢鞦韆，鼓勵孩子們在遊戲中挑戰自我，鍛鍊體能與協調能力。

工務局強調，園區兼顧環境永續與防災機能，導入透水及保水設施，提升整體滯洪效能，休閒步道兩側精心選植綠化植栽，不僅美化環境，亦有助於調節微氣候，進一步提升整體環境品質。

▲憲訓公園設置攀爬遊戲牆、鳥巢鞦韆等遊具設施，讓大小朋友一起體驗舒展身心。