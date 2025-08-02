八里獨老驟逝忠犬守墓主　新北動保攜手民間暖心安置

▲八里獨居老人的忠心犬，慢慢卸下戒備重新建立對新環境和家人的信任。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市八里區日前發生一起感人事件，一名長期獨居且在墓園工作的長者不幸離世，留下忠心愛犬無人照料。新北市政府動保處接獲荖阡里里長通報後，立即派員前往協助，並成功為這隻忠犬找到新歸宿，同時獲得民間愛心資源支持，展現社會溫暖。

八里動物之家站長獲報後第一時間到場，評估犬隻狀況並安排後續照顧。經動保處媒合，長期投身動物救援的愛心人士「廖愛媽」願意接手收容，讓這隻失去主人的毛孩能安穩度日。動保處表示，該犬隻健康狀況良好，後續將由新家庭細心照護，頤養天年。

▲八里獨居老人忠心犬。

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠得知消息後，主動捐贈新臺幣一萬元，支援犬隻飼料與醫療費用。他強調：「取之於社會，用之於社會。」平日除透過新北市「好日子愛心大平台」捐助弱勢飼主與流浪動物專案，更號召同業響應，改善收容環境與動物福利。

侯兆誠表示，盼透過實際行動拋磚引玉，鼓勵大眾關懷弱勢族群與流浪動物，「只要有能力，就該貢獻心力做有意義的事」，讓愛心形成善的循環。

動保處長楊淑方再次呼籲民眾，寵物是家庭成員，飼主應善盡照顧責任，惡意棄養依法可處3萬至15萬元罰鍰。為協助弱勢家庭與動物，市府設立「好日子愛心大平台」，提供物資捐贈與專案捐款管道，包括「弱勢民眾不擬飼養救濟」及「浪浪居住品質提升」計畫，民眾可透過平台參與公益，共同打造動物友善城市。

▲為了毛寶貝與他人的安全，外出請記得繫上牽繩。

▲侯理事長在安全規範下親餵牧草，友善對待動物。