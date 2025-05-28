桃園推動月經平權　設置多元生理用品放送機和男性短影音徵件

▲多元生理用品放送機。（圖／婦幼局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府婦幼發展局表示，5月28日為「世界經期衛生日」，市府以「多元生理用品放送機」與「男性短影音徵件活動」雙軌推動月經平權行動，深化性別友善環境與教育倡議，展現市府對婦幼權益的重視與行動力。

今年婦幼發展局與秘書處合作於市府一樓女廁設置「多元生理用品放送機」，提供衛生棉、棉條等多元選擇，操作方式簡便，民眾僅需掃描QR Code即可領取，每人每20日限領一次，過程快速且保有隱私。機台同時內嵌月經電子教材，協助提升市民對生理健康知識的理解，並在突發需求時提供即時支援。

另，為促進男性參與月經平權議題，打破傳統性別角色侷限，婦幼發展局辦理【我與月亮的故事-男聲出場，打開月經話題】短影音有獎徵件活動，邀請桃園市男性青年與男同學以「男性視角」創作影片，表達對女性月經歷程、不便與疼痛的理解與關懷，作品具富有創意與性別平等教育意涵者，入選者將獲2,000元現金禮券。活動分為一般組（社會人士及大專校院）、種子組（國小至高中職），徵件期限延長至6月30日止。

入選影片將於7月10日公布，並開放市民於7月25日前留言分享觀後感，將抽出40位獲得500元現金禮券。歡迎男性市民踴躍報名參加，報名網址：https://reurl.cc/o8b6Rv。桃園市政府持續推動性別友善與月經平權政策，婦幼發展局以「教育倡議」與「空間實踐」雙軌並進，提供友善服務與創新作為，回應市民多元需求，強化性別平等理念，打造共融共好的城市環境。