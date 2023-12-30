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張善政競選承諾兌現　桃園婦幼局、智慧城鄉委員會揭牌　

▲桃園婦幼局、智慧城鄉委員會揭牌　

▲桃園婦幼局、智慧城鄉委員會揭牌。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在112年12月上班日的最後一天，桃園市婦幼發展局、智慧城鄉發展委員會29日於市府8樓舉行揭牌，分別由杜慈容、吳肇銘擔任首任局長和主委，同時兌現市長張善政承諾，將在113年元旦成立全台首創婦幼局的競選承諾，為桃園打造為婦幼友善城市，期能提高生育率。

婦幼發展局長杜慈容表示，藉由跨局處合作，婦幼發展局針對性別平等、婦女權益及少子女化三項議題將有更細膩且完善的因應方式，除了與勞動局攜手改善職場環境，讓婦女短暫離開後能順利返回職場，同時也建立好孕專車、孕前優生保健、新生兒篩檢、擴充早療資源及幼兒專責醫師等制度，提供婦女各項多元友善服務。

▲桃園婦幼局、智慧城鄉委員會揭牌　

▲桃園婦幼局首任局長杜慈容(左)、智慧城鄉委員會首任主委吳肇銘。（圖／市府提供）

智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘則提到，研考會與資科局整合後將肩負更大責任，定會提供更多元服務，透過「數位治理」、「智慧民生」、「智慧產業」及「數位培力」四大主軸整合市府內部資源，並善用科技人工智慧、大數據及雲端運算將數據資料加以整合，強化市政治理能力。

婦幼發展局局長杜慈容，曾歷練衛福部社會及家庭署組長，桃園市政府社會局副局長、衛生福利部中區兒童之家主任、臺北市政府社會局科長等職務，中央及地方行政經歷豐富。

智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘，原任市府研究發展考核委員會主任委員，亦代理資訊科技局局長，未來智慧城鄉發展委員會成立後，將繼續借重吳主任委員之專長及經歷，帶領同仁推動桃園智慧發展相關業務。吳肇銘曾於中原大學資訊管理學系擔任特聘教授，長年推動青年到海外志工服務，為台灣拓展最實質和友善的外交。

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