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桃園「好孕專車」宣布起跑　藍綠議員批宣傳不足

▲桃園「好孕專車」起跑

▲桃園「好孕專車」起跑。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園好運卡暨好孕專車」6日舉行宣布起跑記者會，市長張善政表示，桃園孕婦乘車補助於3月8日起受理申請，符合資格者，均可上網申請「一生好運卡」專卡，每趟次最高補助250元，總補助金額9,000元，孕期至預產期次日後7個月內均可使用。

▲桃園「好孕專車」起跑

▲桃園「好孕專車」宣布起跑。（圖／新聞處提供）

張善政也提及，市府團隊克服困難，努力讓各項籌備工作一一到位，包含撇除傳統紙本申請方式進行補助，與悠遊卡公司合作發行「一生好運卡」專卡，感謝悠遊卡公司支援1,000台車機予計程車隊使用，更感謝新梅、新利達、台灣大車隊、大都會、大文山、大豐、合作等7大計程車隊，共超過3,500台友善計程車加入服務陣容，提供桃園孕產婦女們貼心的照顧服務。

▲桃園「好孕專車」起跑

▲桃園「好孕專車」起跑，提案的無黨籍市議員謝美英批宣傳不足。（圖／擷取自市議會網站）

惟，市議會今天臨時會專案報告進行到婦幼局時，提案的無黨籍市議員謝美英和藍、綠議員，對於這項宣傳工作根本還沒上軌道，提出質詢，強調目前桃園各醫療院所卻看不見海報，很多婦女不知道如何申請？謝美英認為，婦幼局今年元旦成立，在業務銜接及熟悉度都有成長的空間，以她在上個會期提案「產檢補助納入NIPT（非侵入性篩檢唐氏症）」檢測，向婦幼局詢問多次，局處幾度答非所問，讓她非常擔心婦幼局還沒有進入狀況。

謝美英要求，婦幼局的各項業務，與衛生局、社會局、教育局、勞動局等各局處撥交應該一次到位，切忌疊床架屋；至於好孕專車、產檢補助等申請辦法，不是只有被動式在官網上宣布，因為使用對象非常清楚，在宣達的管道上應該更能精準，不要浪費無謂的資源。

市議員張碩芳指出，宣傳工作最重要的是由衛生局請醫療院所配合，台北市還都有懶人包放在醫療院所，婦幼局也要這樣做，同時注意是線上申請否會塞車。市議員黃瓊慧指出，市府1月成立婦幼局宣傳全台唯一，「好孕專車」福利2月就要推出，如今已延宕1個月，而且宣傳力度非常不足。魏筠肯定婦幼局長專業能力，但還是要注意婦幼工作的優先順序。

婦幼局長杜慈容表示，「好孕專車」8日上午9時開始受理申請，只要設籍桃園市領有媽媽手冊（孕婦健康手冊），可至「桃園孕兒資源網」線上申請，初期預估申請的人多需要約3天的作業時間，會以簡訊通知申請者審查結果，可以選擇到區公所領卡或郵寄。

而「好孕專車」上路前先聽取各界建議和參考6縣市實施的經驗，決定由票券改為專卡點數總計有9000點扣點，每個計程車趟次扣點以250點為上限，一趟次不足250點按實際車次扣點，做法更便民和務實，到時候也提供「懶人包」供市民參考。

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