新莊逆子弒父塞行李箱　在地人認出嫌犯「工作認真、有禮貌」

▲新莊箱屍案，陳姓嫌犯遭拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）



記者施怡妏／綜合報導

新北市新莊28日驚爆箱屍命案，警方追查3日逮捕29歲陳姓男子，震驚的是，他竟將親生父親殺害後塞進行李箱棄屍水溝。案情曝光後，有網友認出，嫌犯就是賣粥的攤車老闆，陳姓男子做生意很努力，每天都很早就出來擺攤，不管下雨或是大太陽都會出來，雖然粥不好吃，也常被驅趕，但是對客人非常有禮貌。

有網友在Dcard留言，網路上有人質疑陳男工作態度不佳、愛賣不賣，於是跳出來澄清，自己在附近上班，常常看到陳男出來擺攤，非常努力做生意，每天一早就出來，一直工作到深夜，不論天氣如何，即使下大雨或大太陽，陳男也未曾缺席。

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網友坦言，雖然餐點口味一般，但陳男對顧客相當有禮貌，即使被責罵時仍會不斷道歉，儘管生意並不理想，甚至時常遭到驅趕，他仍然堅持下去；沒客人時，陳男多半靜靜地坐著或是看書，也沒有手機可以玩。

原PO表示，不曉得陳男家裡狀況如何，只聽鄰居提過陳男父親時常打他，「至少每天都看到他很賣力在推餐車出來做生意。」

▲新莊箱屍案，陳嫌棄屍路線監視器畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）



不少網友也在Threads留言，「雖然賣的東西很糟糕，但大多數的人都說他講話很客氣，甚至擺攤被店家趕，也是很客氣的道歉」、「這半年真的看過他很多很多次，雖然從來都沒有光顧過，但他真的很勤奮，我記得最剛開始他還會向路人禮貌示意介紹他的餐點」、「曾經多次看到他在新莊的街邊販賣，某次和他對到眼時，他熱情跟我打招呼，向我推薦販賣的食物，也看到有位婦人向他買東西，也是為人客氣」。

警方1日訊後依殺人、遺棄屍體及湮滅證據等罪，將陳男移送新北地檢署偵辦並建請羈押。檢方1日晚間複訊後，認定陳男涉嫌殺害直系血親尊親屬，犯罪嫌疑重大，有滅證、逃亡之虞，聲請法院羈押禁見。

新北地院法官認為，陳男涉犯殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體等罪且犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據之虞，有羈押之原因與必要性，裁定陳男羈押禁見。