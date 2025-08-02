新莊箱屍嫌擺攤賣芋頭粥！在地人曝味道「一吃難忘」：就像垃圾場

圖、文／鏡週刊

新北市新莊28日驚爆箱屍命案，警方追查3日逮捕29歲陳姓男子，震驚的是，他竟將親生父親殺害後塞進行李箱棄屍水溝。案情曝光後，附近居民更驚覺，嫌犯就是那位臭名遠播、被譏為「餿水粥販」的攤車老闆。

陳男一家三口約半年前自基隆搬來新莊，平日靠推攤車販售芋頭粥、米粉、薏仁湯等維生，攤車上手寫招牌密密麻麻，標榜「正宗阿健師」，在體育園區、中正路與幸福路口一帶叫賣。但不少曾購買過的民眾直呼「一吃難忘」，抱怨食物充滿油耗味、味如餿水，甚至有網友怒批：「75元買了一袋垃圾，連打開都不敢，就像垃圾場味道！」

▲2024年間便有民眾買到餿掉的芋頭粥，在臉書發文讓居民避雷。（翻攝臉書社團「愛新莊我是新莊人」）

除了難吃，陳男攤車也被形容「怪到不行」，只有兩個大鍋子卻列出十幾道菜名，不少在地人早對他印象深刻。有媽媽分享經過時老闆竟會搭訕小朋友，行徑詭異；還有人爆料他對一名坐輪椅的長者大聲說：「你就是沒吃我的芋頭粥才癱瘓不能走路」，語出驚人令人毛骨悚然。

警方調查，陳父身障、行動不便，過去常推輪椅出門，卻在一個月前突然失蹤。陳嫌被逮時神智混亂，胡言亂語還喊「我又沒做錯」，警方研判可能長期家暴導致悲劇發生，目前已依殺人、遺棄屍體等罪將他移送法辦並聲押獲准。

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