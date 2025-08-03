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新莊箱屍命案詭異3時間點！　驚人巧合都在深夜11點發生



記者張靖榕／綜合報導

新北市新莊區7月28日晚間發生駭人箱屍案，警方於31日逮捕29歲陳姓男子，確認死者為其親生父親，正釐清其是否涉嫌殺害後棄屍，或因不知所措而處置不當。由於從嫌犯棄屍、里長發現行李箱到嫌犯落網，3個時間點都在晚間11時，令不少人直呼巧合太離奇。

▲新莊箱屍案，陳嫌棄屍路線監視器畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新莊箱屍案，陳嫌棄屍路線監視器畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

案發隔日晚間11時許，立泰里里長許文章巡邏時，在新泰路巷底水溝發現一只紅色行李箱，散發惡臭，隨即察覺事情不對勁，報警後警方到場，發現行李箱內有一具高度腐敗的男性遺體，研判死亡時間已超過一周。

▲▼警方公布死者背部巴掌大的蜘蛛圖樣刺青、紅色27吋行李箱 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方公布死者背部巴掌大的蜘蛛圖樣刺青、紅色27吋行李箱 。（圖／記者陳以昇翻攝）

市長侯友宜下令盡速破案，警方集結10名「鷹眼隊」成員，連夜調閱監視器，鎖定陳嫌並於31日晚間將其逮捕。調查發現，他在7月6日深夜11時許拖行該行李箱步行600公尺棄屍。指紋比對後確認死者為陳嫌父親。

▲新莊箱屍案，陳姓嫌犯遭拘提到案，帶回分局。（圖／記者陳以昇攝）

▲新莊箱屍案，陳姓嫌犯遭拘提到案，帶回分局。（圖／記者陳以昇攝）

陳嫌被捕時神智混亂、言語不清、肢體行動不協調，需警方協助行動。此案因嫌犯棄屍、報案、落網皆發生在晚間11時左右，引發網友熱議，直呼「太巧合」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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