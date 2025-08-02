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新莊箱屍逆倫！在地人認出「阿健師」　詭異芋頭粥攤車外型曝光

▲▼新莊行李箱腐屍案，陳嫌怪異的攤車令在地民眾印象深刻。（圖／翻攝臉書「愛新莊我是新莊人」）

▲新莊行李箱腐屍案，陳嫌怪異的攤車令在地民眾印象深刻。（圖／翻攝臉書「愛新莊我是新莊人」）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市新莊區新泰路一處水溝內7月28日傳出行李箱腐屍案，一具男性遺體被塞進27吋的行李箱中，已經嚴重腐爛。警方調閱監視器後掌握一名29歲的陳姓嫌犯涉嫌棄屍，進一步追查比對，赫然發現死者竟是陳嫌的父親，懷疑陳嫌有高度逆倫可能。新聞曝光後立即引起當地民眾震驚，不少人認出陳嫌就是「怪怪芋頭粥攤」的老闆，直呼「常常看到他耶！」

警方根據鄰居供述，陳嫌一家約在一年前自基隆搬到新莊，住在公寓一樓，平時陳家較為孤僻，與鄰居沒有太多往來，但時常能聽聞屋內傳出父子爭吵聲，住戶都知道父子倆感情不睦；儘管如此，陳父仍是相當疼愛陳嫌這個獨子，為了謀生還幫兒子弄了攤車，並幫忙煮芋頭粥、甜品等小吃，讓兒子出攤到新莊體育園區、幸福路商圈、新泰路與中正路口等地兜售。

▲▼新莊箱屍案，陳姓嫌犯遭拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）

▲陳嫌涉嫌弒父棄屍，落網後態度相當不配合。（圖／記者陸運陞攝）

由於陳嫌的攤車外型相當顯眼，自稱是「正宗阿建師」，小小的攤車上貼滿大字報，密密麻麻寫滿各種品項，如大甲芋頭粥、芋頭米粉、蚵仔酥、脆皮大腸、薏仁湯等，不少在地民眾都對於攤車的怪異外型特別有印象，甚至在陳嫌落網後，還有在地人認出他。

但陳嫌兜售的小吃幾乎沒有回頭客，在地人紛紛給出差評，直呼吃起來像「餿水」，味道令人永生難忘，「買過一次，買芋頭粥給了一盒雜糧飯，一直說那就是粥，完全沒味道，吃了2口就沒吃了」、「攤子很小但產品很多，招牌密密麻麻的手寫字，不斷重複那幾樣菜品，讓人看了不舒服，也很難忘！」

如今傳出陳嫌竟涉嫌弒父棄屍，令在地人相當震驚。警方在逮捕陳嫌後，1日訊後依殺人、遺棄屍體及湮滅證據等罪，將陳男移送新北地檢署偵辦並建請羈押。檢方1日晚間複訊後，認定陳男涉嫌殺害直系血親尊親屬，犯罪嫌疑重大，有滅證、逃亡之虞，聲請羈押禁見獲准。

▼陳父遺體被塞入27吋行李箱中，並丟棄在水溝旁多日，直到發出惡臭才被民眾發現。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 新莊箱屍案，裝著男性遺體的紅色行李箱。（圖／記者陳以昇翻攝）

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