快訊／新莊逆子「殺父塞行李箱」棄屍水溝　遭羈押禁見

▲新莊箱屍案陳姓兇嫌被法院裁定羈押禁見。（圖／記者陸運陞攝）

記者黃哲民、趙蔡州／新北報導

新北市新莊區發生行李箱藏屍案震驚社會，警方多日追查後鎖定29歲陳姓男子涉有重嫌，逮捕後發現陳男跟死者竟是父子關係，訊後依殺人、遺棄屍體等罪移送檢方偵辦，檢方複訊後向聲請羈押陳男。新北地院法官1日晚間11點多審理後，裁定陳男羈押禁見。

回顧案情，本週一（28日）晚間11時許，有民眾在新莊新泰路381巷底的水溝中，發現一個紅色行李箱，不斷發出惡臭。警方打開後，發現一具成年男性屍體，遭黑色垃圾袋包裹，蜷曲狀塞入行李箱內，警方擴大調閱附近監視器，並隨即在附近周遭展開調查。

原本案情一度陷入膠著，警方在昨天晚間10時許，從7月6日的監視器影像中發現，一名男子頭戴藍色鴨舌帽，拖著紅色行李箱走到該處丟棄，警方沿途調閱畫面，確認為住在中平路巷內的29歲陳男，隨即前往逮捕，但詢問陳男卻裝作無辜的問「你們幹嘛抓我。」還不斷以上廁所為由，打斷警方詢問。

警方經指紋確認，死者為陳男父親，製作筆錄時陳男仍不願配合，問死者是否為其父親，對方卻答非所問說「每個人都有爸爸。」對於其他問題則不願回答，移送時還要求警方「不要太快」、「不要太粗魯」，甚至裝傻說「下大雨你們要帶我去哪？」警方依殺人、遺棄屍體及湮滅證據等罪，移送新北地檢署偵辦。

警方1日訊後依殺人、遺棄屍體及湮滅證據等罪，將陳男移送新北地檢署偵辦並建請羈押。檢方1日晚間複訊後，認定陳男涉嫌殺害直系血親尊親屬，犯罪嫌疑重大，有滅證、逃亡之虞，聲請法院羈押禁見。

新北地院法官認為，陳男涉犯殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體等罪且犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據之虞，有羈押之原因與必要性，裁定陳男羈押禁見。