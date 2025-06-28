陸配小微回家鄉「拍片改罵村書記」慘了　財經網美開酸！

▲陸配小微。（圖／翻攝抖音）



記者鄺郁庭／綜合報導

曾拍片宣傳武統、說出「我喊一喊台灣是中國的台灣，台灣政府就怕了」的陸配小微，4月被強制驅逐出境。財經網美胡采蘋今（28）日在粉專透露，小微回到大陸繼續拍片，最近發片罵村書記，稱家裡被水庫淹了，公家卻一直沒給她賠償金，讓她直呼，台灣這麼好的地方不珍惜，偏要回家給水淹，「適才適所」。

胡采蘋在「Emmy追劇時間」透露，小微回到大陸開始拍片罵村書記，說家被水庫淹了，公家應該賠償青苗跟地上物，她卻一直沒拿到賠償金。胡采蘋對此直嘆，「在台灣都沒有權益受損只好呼籲武統台灣，這麼好的地方不珍惜，偏要回家給水淹。適才適所。」

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小微指控，自己在中國權益遭到侵害，自己多年未收到任何補償金，包括土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費，以及後期扶持資金等，「我一毛都沒拿到」。她要求相關單位層層徹查，也說自己曾多次向村委會、鄉鎮政府反映，至今沒有回應。

看到貼文後，就有人直呼，「社會主義的鐵拳伺候」、「傻傻的，很快鐵拳就會到來」、「她是不是以為她還在台灣？」「她好有種（或好無腦）」、「到底是真傻還是假傻捏？」

另外，據留言網友透露，小微在影片發布後「半夜就接到公安電話」，影片也已被下架，「她的抖音已被消失，人就不知道了」、「目前知道的是小薇已經接到恐嚇電話要她閉嘴了。」