民團批陸委會霸凌陸配　梁文傑：不知要道歉什麼

▲台灣國際家庭互助協會與人民民主黨舉行記者會，痛批陸委會霸凌陸配。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台灣國際家庭互助協會與人民民主黨3日舉行記者會，痛批陸委會要求陸配補繳「除籍證明」是霸凌，並要求陸委會就此事件認錯道歉。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，不知道要道歉什麼，這是法律的規定，實際上很多陸配朋友也已經回去辦理，且基本上有回去辦的，也沒有辦不下來的。

梁文傑在例行記者會上提到，他不知道抗議團體要他們道歉什麼，因為實際上很多陸配朋友都已經回去辦理，而且現在的狀況是「只要你願意回去辦，基本上沒有辦不下來的」。

梁文傑指出，對於70歲以上的老人，或者是有重大的疾病等，也可以用具結等方式來替代，「這是法律規定的必要條件，就像自從民法改了以後，結婚就勢必要去法院做登記，你說你請客，親朋好友都知道，但是沒有去登記，最後你的婚姻還是無效。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑說，這是為了保障各位陸配朋友在台灣的身分，所以不知道有什麼道歉的必要，而且有一些原來抗議喊的很大聲的，比如說像游智彬，也很快就回去拿了（除籍證明），「因為他知道這就是台灣法律的規定，這也證明，大多數陸配朋友還是願意配合的。」

不過，梁文傑也強調，對於未來新的入籍案例，會嚴格執行3個月內繳交除籍證明的規定，「如果你沒有拿回來的話，那就對不起。」

台灣國際家庭互助協會3日在陸委會樓下舉行記者會，協會主任龍煒璿表示，整個除籍案開頭就是錯的，將修法前拿到身分證的每一個陸配，都當成雙重戶籍的嫌疑犯，完全是陸委會、賴政府對陸配的政治霸凌，目的就是服務賴清德的「國安17條」，將對岸定為境外敵對勢力，避免國家認同混淆。

台灣國際家庭互助協會與人民民主黨在新聞稿中提到，陸委會應對荒謬、擾民的政策作為，以及造成各種獵巫、歧視效應，公開承認錯誤，正式道歉，立即停止後續要求補件或具結，直接維持尚未補件者戶籍。