花蓮陸配村長「仍具中國籍」8/1遭解職　她提訴願爭權益

▲具中國國籍村長鄧萬華遭免職，將提起訴願。（圖／翻攝自Facebook／鄧萬華）

記者王兆麟、葉品辰／花蓮報導

內政部今年1月查出5名村里長具中華人民共和國國籍，立即要求村里長主管機關依照《國籍法》辦理。花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華自8月1日起遭解除職務。鄧萬華表示，她持台灣護照，只因中共政府不承認台灣是個國家，不願出具放棄國籍證明文件，對她並不公平，因此決定提起訴願爭取權益。

依《國籍法》第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。鄧萬華民國86年從中國四川廣元市嫁到台灣，97年取得台灣身分證，111年參選學田村長當選。鄧萬華遭解除職務後相當不滿，認為為何參選時政府不提出？他要照顧罹患漸凍症6年的丈夫，還要獨力撫養3個孩子，失去這份工作對她的影響很大，因此一定會提起訴願爭取權益。除了無奈，她更是痛批，民進黨不敢宣布台獨，叫百姓自己去尋求「放棄大陸國籍證明」，這就是故意「擾民」。

鄧萬華曾致電重慶公安機關嘗試申請，對方卻表示「台灣的國籍我們不承認，何來放棄之說？」因此並非她不願放棄中國國籍，而是做不到。她也願意簽署切結書，聲明永不恢復中國國籍、不返回原籍地、不聯絡原親屬，只希望能有繼續在台灣為民服務的機會。

內政部今年1月表示，基於公務人員與國家恆處於特別緊密的忠誠、信任關係，為避免國人兼具外國國籍者，擔任民選公職人員之情事發生，已於98年3月30日及113年11月12日二次函請各級民意機關及縣（市）政府於渠等就職前，告知如兼具外國國籍，應於就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日起1年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。簡言之，民選公職人員凡具有中華民國國籍以外之國籍，均應放棄，而行政機關依法行政立場，絕對堅守不會變更。

內政部說，大陸地區人民經依臺灣地區與大陸地區人民關係條例規定，註銷大陸戶口登記，而取得臺灣人民身分後，渠等身分既已轉換為中華民國國民，其擔任公職即應遵守國籍法相關規定，於任職、當選後依法辦理放棄中華民國以外之國籍，對未辦理者，權責機關均應依法辦理解職事宜。