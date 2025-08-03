高屏豪雨6天下破2千毫米　中南部轉晴要到周三

▲未來12小時降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

過去6天中南部受到2波西南氣流影響，高雄多納林道累積雨量達2668毫米，屏東神山也有2211毫米，今天受第2波西南氣流影響最顯著，明天清晨至上半天雖然可望減緩，但仍不排除有短延時豪雨，預計要周三整體天氣才會轉晴，回到夏季天氣型態。

中央氣象署預報員朱美霖表示，過去受到2波西南氣流影響，中南部及東南部降雨顯著，昨天到今天受到第2波影響，台南、高雄及屏東山區有超大豪雨發生，雲嘉近山區及南部地區有大豪雨等級降雨。西南氣流今天影響最顯著，明天清晨至上半天仍有雨勢出現，不排除有大雨或短延時豪雨。

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朱美霖指出，7月28至31日是第一波西南氣流影響，8月1日西南氣流減弱，仍有豪雨等級以上降雨，昨天至今天是新一波西南氣流影響，降雨仍以中南部及東南部為主。

她表示，今天降雨集中在苗栗以南、東南部及澎湖，大台北及宜蘭有午後對流發展，累積雨量在台南市有580毫米以上、高屏也有450毫米以上，雲嘉有350至400毫米。

▲過去6天累積雨量在高雄多納林道達2668毫米。（圖／氣象署提供）



她指出，過去6天累積雨量前5名為高雄多納林道2668毫米、屏東神山2211毫米、台南關山1924毫米、嘉義阿里山1778.5毫米、雲林草嶺1084毫米，今天降雨持續，過去6小時雨量都有達200毫米。

朱美霖表示，西南氣流影響下，有幾種對流影響台灣，其中，海面發展對流順著西南風往東北移動，為澎湖及西邊沿海帶來降雨；陸地對流發展持續加強，對流胞交互作用產生長時間明顯降雨；台灣地形呈現南北走向，西南風與地形交互作用也會有顯著降雨；大台北、宜蘭午後熱對流也有局部雨勢，3小時累積雨量達70毫米，接近短延時豪雨等級。

朱美霖指出，台灣附近是大低壓帶或低壓帶南側的西南風較強範圍，今天西南風達到西南氣流等級，分別在台灣海峽及台灣東方海域，目前黃海這帶為竹節草颱風減弱的低氣壓，隨著其往東北移動，台灣海峽的西南風連帶增強，此外，隨著大低壓帶北抬，南側的西南風也逐漸增強。

她表示，菲律賓東方海面到日本東南方的太平洋高壓未來將往西移動，明、後天環境就會逐步回穩，但仍有較大雨勢機率。

她指出，今天白天降雨明顯，午後熱對流晚間消散，中南部、東南部、澎湖及金門仍有顯著降雨。明天白天還有較強降雨，苗栗以南、金門都有局部大雨或短延時豪雨，另外，今天到周二大台北地區、宜蘭山區午後雷雨發展也會較旺盛。周三隨著太平洋高壓西伸，中南部及各地天氣轉為穩定，回到夏季天氣型態。