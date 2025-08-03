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南部遭疑「千億治水錢花去哪？」　律師：這雨下到台北也淹啦

▲嘉義淹水災情頻傳（右圖／記者陳瑩欣翻攝），連台積電嘉義先進封裝AP7廠工地都成汪洋一片。（左圖／翻攝自Line群組／嘉義多一點）

▲南部淹水災情頻傳。（圖／記者陳瑩欣翻攝、Line群組嘉義多一點）

記者鄺郁庭／綜合報導

南部近日遭遇驚人降雨，單日高達425毫米，引發不少人質疑「1500億治水預算花到哪裡去了？」對此，律師林智群在臉書發文反擊，強調這樣的雨量就算下在治水預算全台最高的台北市，也一樣會淹水，「重點是多久排掉」，他指出從前要好幾天才退的水，現在一兩小時就能排掉，從胸部深變成腳踝淹，「這就是效果」。

林智群在粉專表示，「南部 1500 億治水，單日降雨量 425 毫米。然後一堆人靠北治水預算花到哪裡去了？」對此他直呼，「這種雨量下到台北市（全台灣治水預算花最多的地方）也是淹啦！」重點在積水多久排掉，「以前要好幾天，現在一兩個小時就排掉，以前淹到胸部，現在淹到腳踝，這就是效果。」

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他表示，改善是點滴累積，不能只看結果就全盤否定。他還回憶起納莉颱風時的慘況，「捷運都淹掉，一個禮拜才退水」，當時北市被淹一層樓高，但市民仍支持市長，最後甚至讓他當上總統，「我們還是很擁護我們的市長」。

貼文引發討論，「台南人真的很有感，仁德滯洪池做好後，交流道和太子廟交流道下方已經很久沒淹水了」、「要是這種雨量下在台北，北捷大概又要癱瘓了」、「永遠忘不了納莉，當時都看不到捷運車廂，全淹在水裡」、「納莉我印象深刻，整個台北市淹掉一半，水都不退，停電了好幾天。」

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