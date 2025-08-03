輕颱白鹿帶動西南風「今影響最劇」　苗栗以南防超大豪雨

記者周湘芸／台北報導

白鹿颱風今天上午生成，移動過程導致西南風增強，昨天及今天影響最顯著，苗栗以南、東南部及澎湖有大雨或豪雨，南部山區有超大豪雨，雲嘉則有大豪雨等級，午後大台北及宜蘭要留意較大雷陣雨，隨著太平洋高壓西伸，周三起各地轉為穩定天氣。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員朱美霖表示，昨天跟今天西南風影響最顯著，昨天到今天累積雨量在高屏山區有800毫米，台南700毫米，雲嘉400至450毫米。隨著西南風增強，台灣上空有顯著降雨，其中包含3種形態，第一種為海面發展對流移往陸地，影響澎湖及西半部，第二種為西南風帶來一波波對流，第三種為西南風與地形垂直導致雲嘉南山區地形舉升都有較大雨勢且持續。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她表示，昨天日累積雨量在屏東山地門、高雄茂林及台南安定都有300至500毫米，短延時強降雨都相當極端及致災，3小時累積雨量在屏東有284毫米。今天截至上午9時，苗栗以南、東南部持續有降雨，台南南化有379毫米，高雄甲仙、雲林古坑有200毫米，3小時累積雨量在台南南化有170毫米，時雨量在嘉義梅山鄉有80毫米。

▲昨天日累積雨量在屏東山地門、高雄茂林及台南安定都有300至500毫米，短延時強降雨相當極端及致災。（圖／氣象署提供）

她指出，西南風增強為西南氣流主因日本東南風海面熱帶性低氣壓今早生成為白鹿颱風，未來朝東北風移動，整體低壓帶逐漸北抬，而浙江海域的低壓系統為之前減弱的竹節草颱風，過去往東北移動，帶動低壓帶西側勢力導致西南風增強。

朱美霖表示，台灣附近較強西南風分布在台灣海峽跟巴士海峽一帶，上游南海西南風持續吹拂帶來不穩定天氣，未來隨著太平洋高壓西升，低壓帶往北、往西移動減弱，明天天氣逐步回穩。

未來降雨趨勢，朱美霖指出，今天上午至中午苗栗以南、東南部及澎湖有顯著降雨，大台北及宜蘭要留意午後雷陣雨，預計降雨會持續到晚間，入夜到凌晨中南部有斷斷續續降雨，金門雨勢增大，明天清晨至上午中南部仍有降雨。

她表示，今天到明晨雨勢最明顯，明天西南氣流減弱仍為西南風，天氣不穩定，苗栗以南有局部陣雨或雷雨，甚至有大雨或短延時強降雨，北部、東北部午後雷陣雨較大。周二西南風減弱，水氣仍多，中南部有局部大雨，大台北午後雨勢愈來愈明顯。隨著太平洋高壓西伸，周三起到周六各地多雲到晴，午後有雷陣雨逐漸限縮為山區。

溫度方面，她指出，西南風影響，北部、東北部沉降作用，大台北及桃園今天有局部35度高溫，新竹以北、宜蘭33至35度，苗栗、中部及花東29至32度，南部29至30度，離島31至32度。

▲6小時定量降水預報。（圖／氣象署提供）