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西南風暴力灌雨「台南永康破紀錄」　明天還有強降雨

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▲西南風持續影響，中南部有大雨或局部豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

日本南方海面熱帶低壓可能增強為今年第10號「白鹿」颱風，不過對台灣沒影響，但因西南風強勁，明天(3日)台中以南有大雨或局部豪雨，高屏山區有豪雨等級以上降雨，午後各地有局部大雷雨，要到下周二天氣才會好轉。根據統計，台南永康區今天最大時雨量103.5毫米，創下歷史最高。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天西南風還是相當強勁，氣象署針對苗栗以南、花蓮、大台北、各地山區發布豪雨特報，尤其台南、高屏山區有豪雨等級以上降雨。

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今天主要降雨集中在中南部，雲林和嘉義以南降雨範圍廣泛，且擴及平地，高屏地區降雨以山區為主，大台北、宜蘭和花蓮也有午後熱力作用帶來雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今天降雨觀測。（圖／氣象署提供）

根據氣象署統計，截至今天下午3點為止，日累積雨量最大出現在屏東縣累積雨量高達470.5毫米，台南也達386.5毫米。其中最大3小時雨量部分，屏東縣三地門鄉有284毫米、台南市安定區234毫米、嘉義縣東石鄉148.5毫米；另外時雨量方面，屏東三地門有122毫米、台南市永康區103.5毫米，永康時雨量創下該站有紀錄以來歷史最高。

至於此次強降雨成因，趙竑指出，低壓帶自日本南方海面延伸至台灣、華南沿海一帶，雲系發展旺盛，台灣目前位於廣大低壓帶南側中，受西南風影響。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨分布上，趙竑說明，今天下午降雨以中南部為主，台中以南留意有局部大雨或豪雨，高屏山區有豪雨等級以上降雨，其他地區有午後有局部大雨；今晚至明天深夜，熱力作用減少，主要以西南風帶來降雨為主，中南部降雨稍微緩和，不過屏東雨勢仍明顯，明天清晨降雨迎風面為主，明天上午下波明顯降雨逐漸增加，台中以南仍要留意明顯強降雨。

後續天氣變化，趙竑表示，明天(3日)之後仍以西南風為主，下周一後西南風逐漸減弱，下周二太平洋高壓勢力西伸增強，台灣天氣將轉為典型夏季型午後熱對流發展天氣。

其中下周一苗栗以南有豪大雨，其他地區中午過後留意午後雷陣雨；下周二太平洋高壓往台灣延伸，天氣轉好，降雨趨緩且集中在山區，午後熱對流加持，大台北要留意午後雷陣雨；下周三、四水氣減少，看到陽光機率上升。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署提醒，高屏山區累積雨量大，地質含水量高、土壤鬆軟，容易引發坍方、落石與土石流災情；強降雨期間並伴隨雷擊、強陣風，亦可能造成河川暴漲、道路淹水與低能見度等危險情況，民眾應加強警覺，做好防汛防災準備。

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