補教名師「鄭奇數學」鄭敏志猝逝！今告別式　黃捷也是他學生

▲高雄補教名師「鄭奇數學」猝逝，震驚同業與學生。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄補教名師「鄭奇數學」，日前因身體不適，經送醫急救後仍不治，享年60歲，消息傳出後讓補教界、門下學生一片惋惜。鄭奇老師今（3）日上午舉辦告別式，不少學生都來送恩師最後一程，連民進黨立委黃捷都是他的得意門生，殯儀館外滿滿人潮，還有人不忍情緒相擁哭泣，場面哀戚。

鄭奇本名為鄭敏志，畢業於建國中學、台灣大學生科系，2009年創立仕強補習班，上課講解風格深入淺出，課程規劃相當有系統，並採互動式教學，讓學生上課不易覺得枯燥乏味，被封為「數學界的巨擘」，更長年名列高中生最推薦、受歡迎的補教名師榜單。

鄭敏志在7月26日因身體感到不舒服，送醫救治後，隔日上午與世長辭，據悉死因為急性缺血性腦中風。消息來得措手不及，讓補習班同事、學生、家長、同業都相當錯愕。鄭敏志今日上午於九龍殯儀館舉辦告別式，即便下著大雨，仍有不少同業、學生到場參加他的畢業典禮，圓滿人生最後一段路。

▲鄭敏志教學風格深獲學生喜愛。（圖／記者許宥孺翻攝）



立委黃捷今日也到場致意，她表示，得知鄭奇老師辭世，深感不捨。高中時期，曾蒙老師悉心教導，擔任議員後，服務處恰與老師的補習班為鄰。去年選舉期間，曾在路口相遇，老師也溫暖地為我加油打氣。今日參加老師的告別式，謹獻上一份深切的思念與敬意，老師一生作育英才，世事無常，令人感慨。願老師安住菩薩座前，風範長存。

不少學生也在網路社群上哀悼，「明明再幾年就可以享受退休，真的不知道明天跟意外哪個先來、」「他是真真切切的生命影響生命，超過一萬人因為他改變了吧」、「第一次聽他上課，我就覺得這位老師一定能幫助我走得更遠」、「老師，下課了 好好休息」、「鄭老師是一位非常關心學生的老師，生病當天還來上課...兒子們的同學聽到消息都哭了」。