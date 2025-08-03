黑衣人突襲高雄醫院變民事糾紛！半年多次闖入　衛生局也回應了

▲醫院被黑衣人攻佔 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄左營某醫院3日凌晨驚傳突襲事件，20多名黑衣人佯裝保全強行闖入醫院中控與資訊室，保全遭壓制、設備被毀、財物遺失，現場如同黑幫奪館。警方卻以「民事糾紛」、「口角衝突」草率結案，知情人士私下對此怒斥：「這根本是大案小報，現行犯放給你看。」

據了解，這批人馬身穿黑衣，疑似佯裝訪客或保全人員混入。起初由一人假借車輛拋錨之名，引誘保全人員離開崗位，其餘人則趁機強勢攻入中控與資訊室，整起行動疑似有預謀、計畫縝密。

院方表示，突襲造成2名保全人員受傷，其中1人手腳擦挫傷，另1人疑似扭傷與拉傷，已送醫驗傷。另有3支對講機遭破壞、1台密錄器遺失，資訊室內2台筆電不翼而飛，公司財損嚴重，現場滿目瘡痍。從現場照片可見，中控室設備散落、電腦線纏繞、文件凌亂，多處門鎖與主機明顯遭到破壞。目擊者透露，此事疑與醫院經營權爭奪糾紛有關，不排除是針對產權訴訟而發動的奪權突襲。

▲警方獲報抵達現場處理，不過處理過程被人質疑 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，左營分局表示，警方於凌晨3時46分接獲報案，立即派遣快打部隊到場處理。經了解，現場為34歲阮姓男子主張持有產權，並帶領約20名自聘保全前來「接管醫院設施」，與院方保全發生口角。警方到場後進行區隔、蒐證，並勸導該批人員離開。整起事件於上午9時前結束。警方強調，經查並未違反《醫療法》，屬民事糾紛性質，相關產權爭議已進入司法程序，並表示雙方應避免激烈衝突。

然而院方與知情人士對警方處置表達強烈不滿，私下指出，整起突襲行動規模宛如黑幫「攻佔據點」，但警方卻以「口角衝突」輕輕帶過，甚至將原本可能涉及強盜、妨害自由、組織犯罪等重罪行為，轉列為侵入住宅與民事爭議處理，讓人難以接受。知情人士更直言：「明明是20多人黑衣壓制保全、強奪中控與設備，還說只是『自聘保全』，警方便草率認定沒有違法？影片都拍得清清楚楚，現場人都被壓在地上，這樣叫口角？」

院方指出，對方登記為一般公司，根本不具《保全業法》特許資格，也未具備4,000萬元資本額，卻能自稱保全公司闖入醫療機構，警方甚至未查證即予默許，明顯失職。據了解，對方並非首次滋擾該醫院，半年來數度闖入，院方多次報警，警方卻僅採「勸離」處置，未積極介入，導致對方行動越來越囂張，最終演變成這場如同「奪館行動」的突襲事件。

更讓人質疑的是，分局長當場親自到場，卻將對中控人員施壓、疑涉妨礙自由的現行犯全部釋放離去，未依程序逮捕或偵辦，形同縱放違法行為。

針對警方聲稱「未違反醫療法」一說，高雄市衛生局也跳出來打臉。衛生局強調，該院為合法設立醫療機構，兩造如有民事爭議應循司法解決，不得妨礙醫療業務，影響病人安全。衛生局引用《醫療法》第24條明確指出：「為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法方法，妨礙醫療業務之執行。違反規定者，警察機關應排除或制止之；如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。」

另外，有關醫院設備損毀情節，衛生局也認定已違反醫療法第24條，將依同法第106條規定裁罰新臺幣3萬元以上、5萬元以下罰鍰，並要求警方調查處置，保障醫療秩序與院內安全。

知情人士強調，警方本應是保護人民生命與財產的執法者，不該將涉及暴力、組織、假保全入侵醫療機構的事件淡化為「單純糾紛」。此案不僅已提出竊盜、侵入住宅、傷害等刑事告訴，更應釐清是否構成妨礙自由、妨害秩序與組織犯罪，盼警方勿再「息事寧人式」處理，應徹查幕後主使，還給院方一個安全與公義的環境。

