獨／黑幫式突襲！高雄醫院遭20黑衣人闖入　壓制保全損毀設備

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區某醫院3日凌晨驚傳暴力突襲事件！約莫凌晨3點，一輛車疑似「故障」卡在醫院車道斜坡，引來院方保全出面關切，未料竟遭埋伏的黑衣人突襲，對方趁保全離開中控之際，約20多名黑衣人分批強行闖入醫院一樓與中控室，將保全人員壓制在地，場面宛如黑幫電影，目擊者直呼：「就像強盜闖空門！」

▲大批黑衣人闖入中控室進行「奪權」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，這批闖入者身穿黑衣，疑似刻意佯裝訪客或保全人員混入，並由一名男子以車輛拋錨為由引誘保全離開中控，後續人員則趁機衝入，攻擊現場保全，強行進入中控室與後勤辦公區。整起突襲行動計畫縝密、行動迅速，疑似有預謀。

▲現場初估大約有20多名黑衣人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

院方表示，突襲造成2名保全人員受傷，其中1人手腳擦挫傷，另1人疑似扭傷與拉傷，目前已送醫驗傷。另有3支對講機遭破壞、1台密錄器遺失，以及資訊室遺失2台筆電，公司財物受損嚴重，現場一片狼藉。

從現場畫面可見，中控室內電腦與主機散落一地，文件堆滿地面，多處設備遭到人為破壞。目擊者透露，整起事件疑與醫院內部經營權糾紛有關，不排除是一場預謀的奪權行動。

相關人員控訴，警方雖在報案後趕抵現場，但僅以「口頭勸離」處理，未立即驅離入侵者，甚至也未主動蒐證或協助提告，讓員工與院方感到憤怒又心寒，目前警方尚未對外說明後續調查進度。

▲醫院的資訊室整個被砸毀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲醫院的資訊室整個被砸毀，2部筆電遺失。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲醫院的資訊室整個被砸毀，有財務損失 。（圖／記者吳奕靖翻攝）