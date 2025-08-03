快訊／高屏溪出海口赫見裸屍　疑為旗山台29線跌大排女騎士

▲台29一部發動的機車倒在路邊，女騎士疑遭洪水沖走。（圖／記者吳世龍翻攝）



記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市旗山區台29線73.7公里處昨(2)日發生一起車禍，有民眾發現一部發動的機車倒在路邊，但卻未見騎士蹤影，警方調閱監視器後，發現女騎士行經該處，不排除是掉落一旁的排水溝。今日有民眾在高屏溪出海口發現一名女浮屍，身上未見衣物、有待耳環，警方初步調查，不排除就是落水的女騎士。

事發在2日清晨5點45分，有民眾報案指出，行經旗山區台29線73.7公里處時，發現該路段有異狀，返頭查看後發現機車倒在路邊，但車輛仍是發動狀態，不過四下無人，立即通報警消。

▲警消昨日於附近搜索未果。（圖／記者吳世龍翻攝）



由於山區連日大雨，不排除騎士掉落一旁的排水溝，遭洪水沖走。警方初步掌握車籍資料，並聯繫車主與騎士的身份，不過車主表示，機車平日都是妹妹在騎，但兩人也很久沒聯絡，當下也聯繫不上妹妹。

事隔一天後，今日有民眾在中芸漁港、高屏溪出海口發現一名女性浮屍，救起時已經明顯死亡。警方初步研判，不排除就是在旗山區落水的女騎士，遭洪水沖刷至出海口，隨後聯繫上女子的女兒，但女兒表示與母親已多年未見，一時之間也無法肯定指認，因此全案待後續相驗才能釐清身份。