韓國醫美退稅沒了！10%優惠年底喊卡　外國人2026年起多付錢

▲南韓將取消觀光客赴韓做美容整形醫療的所有退稅優惠。（示意圖／photoAC）



圖文／CTWANT

南韓政府過去祭出「醫療觀光」，提供赴韓做醫美的外國遊客，出境時可以申請10%退稅，無論是割雙眼皮、隆胸和抽脂等，也成功吸引許多外國人特地前往。不過南韓當局今年7月31日敲定稅制改革方案，赴韓做醫美10%退稅優惠到今年12月31日止。

綜合韓媒報導，南韓企劃財政部7月31日舉行的「稅制發展審議委員會」，已敲定一系列稅制改革方案，依最新改革方案中，其中一項與外國人有關，自2016年4月起外國觀光客赴韓接受醫美整形醫療，能夠享有10%退稅優惠，將於今年12月31日終止。換句話說，外國觀光客明（2026）年起去南韓做醫美，出境時將無法申請增值稅的退稅。

南韓這項外國人退稅優惠制度，2016年為了用「醫療觀光」吸引外國旅客，當局認為，9年多來這項制度已達成當初設立的目的，才決定取消退稅優惠。據悉，該制度為推廣韓流產業之一的「醫療觀光」，不只醫美手術，像是牙齒美白、治療青春痘皆適用該退稅優惠。

報導中提到，南韓政府為了吸引更多外國遊客，2016年4月1日起提供外國人在南韓整形，出境時可以申請10%退稅；遊客只要憑3個月內的診療書，就能夠在機場辦理退稅10%，項目包括雙眼皮、隆鼻、隆乳、抽脂、除皺和牙齒矯正。當年還有台灣醫美業者與南韓合作，包括陪同出國整形和術後服務。

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