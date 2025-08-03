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錯誤能源政策讓人民買單　黃國昌恆春宣講：核三延役不能再等

▲民眾黨主席黃國昌上台演講。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供）

▲民眾黨主席黃國昌上台演講。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供）

記者陳崑福／屏東報導

由台灣民眾黨屏東縣黨部所主辦的核三延役公投宣講，2日晚間在恆春西門廣場登場，台灣民眾黨主席黃國昌、中央委員林富男、立法委員林國成、麥玉珍、國家治理學院主任翟本喬、政策會資深研究員徐文路及屏東縣黨部主委林育先到場，並邀請國民黨立委蘇清泉、在地耆老龔范蓮理等一同在台上宣講，呼籲恆春在地居民8月23日，核三延役公投要投下同意票。

▲民眾黨主席黃國昌上台演講。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供）

▲民眾黨主席黃國昌上台演講。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供）

黃國昌一上台，先就中南部下雨淹水災情表達關心，表示看到許多民眾家裡還是用帆布遮蓋充當屋頂，心裡非常難過。黃國昌表示，面對極端氣候，政府應該做好準備，1155億的治水特別預算，結果搞到今天還是讓許多鄉親在受苦。真心希望民進黨政府學到教訓，痛定思痛，不要每次都說「下次」可以怎麼樣，過去丟了這麼多錢在治水上，卻沒有發揮效果。「這些行政院的大官，坐在辦公室裡面編預算，但是人民在意的事情是，為什麼發生了這麼嚴重的事情的時候，我們的政府一點反省都沒有，一點檢討都沒有？」

▲民眾黨主席黃國昌上台演講。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供）

▲民眾黨主席黃國昌上台演講。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供）

黃國昌也在現場宣布，今年台灣民眾黨黨慶以「勇敢」作為主軸，做了一千份限量的紀念品，台灣民眾黨會吸收所有的成本，一千份小物賣出去所得的金額1百50萬，我們全部拿來幫助南部淹水的鄉親。台灣民眾黨是一個小黨，但是我們「心存善念、盡力而為」，台南、嘉義、彰化、高雄等黨幹部與志工，大家捲起衣袖，到每一個可以幫忙的地方去幫忙。

談到這次提出核三延役公投，黃國昌也提到柯文哲前主席的理念「永遠不要幻想一個人可以改變國家」，要把國家利益放在政黨利益跟個人利益之上。當所有的台灣人都為民進黨錯誤的能源政策在付出代價的時候，民進黨竟然在吃香喝辣、在大撈特撈的，勾結綠能業者！

黃國昌說，今年5月13號，在野黨合作修《核子反應器設施管制法》除掉法規上的限制，幫民進黨搭下台階，結果民進黨死不認錯，死鴨子嘴硬，讓錯誤的能源政策繼續走下去。因此，希望利用這次公投，讓民進黨政府清楚地聽到台灣人民的聲音，讓民進黨知道人民才是國家的主人。

90歲的在地耆老龔范蓮理藉由今天的宣講場合，感謝核三廠基層技術員工，努力照顧電廠40年確保安全，現在聽到核三廠停下來心裡非常多不捨，因為過去這些歲月，家庭負擔樣樣都靠「電」，在地人靠著核三廠所延伸出來的工作，可以推動發展與觀光。龔范蓮理強調，很開心台灣民眾黨推動核三延役，她也認為台電對於核廢料的保存已經有很先進的技術，她也以在地人的身份，跟現場的民眾喊話，核三延役公投一定要投下同意票。

台灣民眾黨中央委員林富男說，核三延役公投不只是能源問題，還是關係著台灣經濟的問題，光是台積電每天所需要用的電，光是靠綠能是不夠的，現在核三廠又停下來，台灣會越來越吃力。所以台灣民眾黨不是靠意識型態，我們重視的是台灣的經濟，台積電、AI要發展都需要用電，電力要充足，才能讓產業根留台灣。

立法委員林國成說，為了台灣百姓、為了經濟發展，台灣民眾黨提出核三延役公投。台電每年在要1000億補助，補來補去就是補到綠能產業去。民進黨只會恐嚇大家不補貼台電就要漲電價，「但過去三年連續補貼3000億以上，結果電價還是照樣漲，沒電就是沒電」林國成強調，核能一度電能賺2塊錢，綠能每發一度電賠2塊錢，台電當然年年虧損，這種政府，我們不要再相信他們了。

屏東縣黨部主委林育先最後強調，政府整天拚政治，許多正事都沒好好去做，這場公投不是為了台灣民眾黨，而是為了台灣未來發展，為了子孫過更好的生活。823要用同意票公投，告訴這個政府要做正事！

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