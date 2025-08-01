　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨6周年黨慶地點曝　1500元紀念禮包限量開賣「不接受ExcelPay」

▲民眾黨6周年黨慶紀念禮包。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

▲民眾黨6周年黨慶紀念禮包。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨，下同）

記者郭運興／台北報導

台灣民眾黨即將邁入創黨第六年，今（1日）宣布，六週年黨慶紀念禮包正式開賣！禮包售價台幣1500元，限量1000份完售為止，現在就手刀填寫預購表單，他們也幽默表示，「不接受ExcelPay，只接受真心的支持」。民眾黨也指出，黨慶時間地點將在8月10日，舉辦在桃園會展中心北展覽館，邀請每一位關心台灣未來的你，一同參加。

民眾黨今日表示，六週年黨慶紀念禮包正式開賣！這組限量黨慶六週年紀念禮包，是為了紀念大家一同走過六年的風雨，也承載了民眾黨一起走過的滿滿回憶，更是一份屬於每一位民眾黨支持者的「勇敢」收藏。

民眾黨指出，禮包售價台幣1500元，現在就手刀填寫預購表單，他們也幽默表示，「不接受ExcelPay，只接受真心的支持」。

民眾黨指出，六週年紀念禮包內容包括，不織布手提包1個、TPP「台灣」紀念徽章1枚、「勇敢」紀念T恤1件、「勇敢」紀念毛巾1條，限量1000份售完為止！

民眾黨表示，邀請大家一同收藏這份象徵信念與團結的紀念禮包，也把對台灣的「勇敢」，繼續穿在身上、握在手中、放進心裡。

民眾黨也附上購買連結，歡迎大家請依照想要的上衣尺寸，點選對應連結下單，禮包裡的其他內容都一樣喔！「S號六周年黨慶紀念禮包」「M號六周年黨慶紀念禮包」「L號六周年黨慶紀念禮包」「XL號六周年黨慶紀念禮包」。

最後，民眾黨強調，8月10 日，邀請每一位關心台灣未來的你，一同參加台灣民眾黨六週年黨慶。民眾黨走過一路風雨，始終堅持初衷，這一天，更期待大家的同行，共同見證下一個開始。

【台灣民眾黨六週年黨慶】
日期｜8月10日（日）
時間｜15:00-17:30(14:00開放入場)
地點｜桃園會展中心北展覽館 (桃園市中壢區領航北路一段99號)

▲▼民眾黨6周年黨慶紀念禮包。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／桃園資源回收廠全面燃燒！下風處民眾快關窗
快訊／大雷雨炸北北基　國家警報響
阿伯對前車「下跪、鑽車底」　結局超級暖獲18萬讚
關稅攤牌！投信：台灣握3籌碼　有望再拚延長賽對談資格
快訊／士林「7工人吸入揮發性氣體」倒地受困！　啟動大量傷患機
一家5口墜谷17歲少女罹難！生父悲痛認屍
「準白鹿」颱風助攻西南風「周末豪雨變強」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德指「20％關稅還沒談完」　陳智菡轟：要鴕鳥到什麼時候？

影／憲兵特勤教官改拿獵槍　變「外來種獵人」保衛台灣生態

台美關稅談判有「保密協議」　時代力量：政府適時說明才能獲得信任

藍民代喊「超收」優先還舊債　綠議員：現在才講道理不會太晚嗎？

喊話「關稅國難當頭」停止823惡罷　徐巧芯：朝野一起努力為國為民

民眾黨6周年黨慶地點曝　1500元紀念禮包限量開賣「不接受ExcelPay」

趙少康稱「關稅32％」慘翻車　卓冠廷：卡在東非的時空裂縫嗎？

喊話賴政府「公開台美談判狀況」　施俊吉：讓我們一起幫忙好嗎？

轟藍白「關稅沒談完在亂什麼」　吳崢：惡意散布假消息絕對告！

對美談判就差最後一步　賴清德拋2原則、2目標：台美互相了解立場

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【泰格與雪兒】中華電信

賴清德指「20％關稅還沒談完」　陳智菡轟：要鴕鳥到什麼時候？

影／憲兵特勤教官改拿獵槍　變「外來種獵人」保衛台灣生態

台美關稅談判有「保密協議」　時代力量：政府適時說明才能獲得信任

藍民代喊「超收」優先還舊債　綠議員：現在才講道理不會太晚嗎？

喊話「關稅國難當頭」停止823惡罷　徐巧芯：朝野一起努力為國為民

民眾黨6周年黨慶地點曝　1500元紀念禮包限量開賣「不接受ExcelPay」

趙少康稱「關稅32％」慘翻車　卓冠廷：卡在東非的時空裂縫嗎？

喊話賴政府「公開台美談判狀況」　施俊吉：讓我們一起幫忙好嗎？

轟藍白「關稅沒談完在亂什麼」　吳崢：惡意散布假消息絕對告！

對美談判就差最後一步　賴清德拋2原則、2目標：台美互相了解立場

六月迎50歲放話攻讀博士班 　兒女爆發「媽媽為何要讀書？」

賴清德指「20％關稅還沒談完」　陳智菡轟：要鴕鳥到什麼時候？

聲明稿／君綺醫美澄清Google AI摘要誤植麻醉事故不實資訊

排隊到深夜！雞湯名店換房東　店面5300萬賣出　　

快訊／桃園資源回收廠全面燃燒！黑煙竄天際　環保局曝受影響區域

毛孩消暑去！全台首座公立寵物戲水池8/1啟用　北市狗公園增中犬區

美媒警告庫明加別步上他後塵！　德國軟豆當年棄湖人大約淪笑柄

台積電設廠換不到豁免！關稅20%只是前菜「半導體恐遭更狠關稅」

影／憲兵特勤教官改拿獵槍　變「外來種獵人」保衛台灣生態

樂天女孩進軍香港！　琳妲準備好美食清單

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

政治熱門新聞

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

台灣關稅20％！賴清德：暫時性關稅　可望再調降

台灣投資逾3000億美元換20%關稅？　賴清德：簽有保密協議盼見諒

NCC委員今公佈！　黃國昌抓包「行政院把名單壓了2個月」

翻車！趙少康稱「台灣關稅32％」　財經網美嗆：應該出來交代

關稅20%！彰化水五金業者崩潰　訂單恐跑光

趙少康：台灣關稅「20％喪權辱國」

快訊／總統府11：30記者會！　說明台灣暫時性20％關稅＆談判進度

美方：鄭麗君是難纒的對手　前立委看20％關稅鬆口氣

川普宣布台灣對等關稅20%　卓榮泰今取消公開行程

台灣「暫時性關稅20%」　他點關鍵數字：台灣是美國前六大逆差國

市議員喊普發1.6萬　新北市府回應了

川普對等關稅20%為暫時性稅率　行政院：已洽約下次會議

更多熱門

相關新聞

喊話賴政府「公開台美談判狀況」　施俊吉：讓我們一起幫忙好嗎?

喊話賴政府「公開台美談判狀況」　施俊吉：讓我們一起幫忙好嗎?

美國總統川普今（1日）公布台灣適用的關稅稅率為20%。總統賴清德則表示，目前只是暫時性稅率，最終總結會議還沒進行，所以還未得到最終稅率。對此，前行政院副院長施俊吉喊話，現在是公開台美貿易談判的時候了，美國關稅從32%降到20%，台灣讓步了什麼？為什麼不是15%，少給了什麼？要取得15%，還得貢上什麼？政府在堅持什麼？「讓我們一起幫忙談判好嗎」？

轟藍白「關稅沒談完在亂什麼」　吳崢：惡意散布假消息絕對告！

轟藍白「關稅沒談完在亂什麼」　吳崢：惡意散布假消息絕對告！

賴清德：對美談判必須向國會負責　「一定會向立院報告取得同意」

賴清德：對美談判必須向國會負責　「一定會向立院報告取得同意」

轟關稅20% 離譜黑箱　民眾黨4日召黨團協商要求卓榮泰專案報告

轟關稅20% 離譜黑箱　民眾黨4日召黨團協商要求卓榮泰專案報告

批賴政府關稅搞黑箱、大內宣　黃國昌：謊言一夕被戳破

批賴政府關稅搞黑箱、大內宣　黃國昌：謊言一夕被戳破

關鍵字：

黨慶民眾黨禮包1500ExcelPay黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

阿伯對前車下跪　結局暖獲18萬讚

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面