民眾黨6周年黨慶地點曝　1500元紀念禮包限量開賣「不接受ExcelPay」

▲民眾黨6周年黨慶紀念禮包。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨，下同）

記者郭運興／台北報導

台灣民眾黨即將邁入創黨第六年，今（1日）宣布，六週年黨慶紀念禮包正式開賣！禮包售價台幣1500元，限量1000份完售為止，現在就手刀填寫預購表單，他們也幽默表示，「不接受ExcelPay，只接受真心的支持」。民眾黨也指出，黨慶時間地點將在8月10日，舉辦在桃園會展中心北展覽館，邀請每一位關心台灣未來的你，一同參加。

民眾黨今日表示，六週年黨慶紀念禮包正式開賣！這組限量黨慶六週年紀念禮包，是為了紀念大家一同走過六年的風雨，也承載了民眾黨一起走過的滿滿回憶，更是一份屬於每一位民眾黨支持者的「勇敢」收藏。

民眾黨指出，禮包售價台幣1500元，現在就手刀填寫預購表單，他們也幽默表示，「不接受ExcelPay，只接受真心的支持」。

民眾黨指出，六週年紀念禮包內容包括，不織布手提包1個、TPP「台灣」紀念徽章1枚、「勇敢」紀念T恤1件、「勇敢」紀念毛巾1條，限量1000份售完為止！

民眾黨表示，邀請大家一同收藏這份象徵信念與團結的紀念禮包，也把對台灣的「勇敢」，繼續穿在身上、握在手中、放進心裡。

民眾黨也附上購買連結，歡迎大家請依照想要的上衣尺寸，點選對應連結下單，禮包裡的其他內容都一樣喔！「S號六周年黨慶紀念禮包」、「M號六周年黨慶紀念禮包」、「L號六周年黨慶紀念禮包」、「XL號六周年黨慶紀念禮包」。

最後，民眾黨強調，8月10 日，邀請每一位關心台灣未來的你，一同參加台灣民眾黨六週年黨慶。民眾黨走過一路風雨，始終堅持初衷，這一天，更期待大家的同行，共同見證下一個開始。

【台灣民眾黨六週年黨慶】

日期｜8月10日（日）

時間｜15:00-17:30(14:00開放入場)

地點｜桃園會展中心北展覽館 (桃園市中壢區領航北路一段99號)