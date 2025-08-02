「小小多山國家不能缺電！」　侯友宜喊話：823公投投同意

▲國民黨立委羅明才舉辦反罷免造勢。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

8月23日迎來7位國民黨罷免案與核三重啟公投。國民黨立委羅明才今（2日）舉辦反罷免造勢，新北市長侯友宜在助講時特別提到，823除了反罷免，還有核電公投，台灣是小小多山國家，台灣不能缺電要穩定這也是國家安全，「要搞清楚喔！羅明才是淡黃色的紙，有五個字，核電的是白色，要蓋下同意，要智慧判斷，不能亂投，一定要投清楚」。

侯友宜也提到，他非常煩惱，不要覺得726每個人都可以過關，但是每次狀況都不一樣，大家不能掉以輕心，柯建銘還說精準罷免，民進黨不要再搞這些，回歸民生經濟，北部唯一一席立委要顧好才可以繼續進步，他一定跟羅明才站在一起，今天拜託大家，一定揪不同意罷免。

侯友宜表示，今天他看到日本新聞有寫他們對賴清德政府這次發動大罷免的看法，他們有嚴厲的批評，認為台灣現在是在用仇恨式的對立，日本媒體認為，726首波大罷免過後，賴政府應該快速跟在野黨修補，這是跟民進黨非常友好的日本媒體，竟然直接公開批評賴政府，但是民進黨至今仍在搞大罷免。

侯友宜提到，人民已經很討厭民進黨罷免來罷免去，人民在意的是拼經濟、拼民生議題，因此為了今天不公不義、顛倒是非，政府如果不再停止這樣的動作，國民黨一樣會在823站出來投下不同意罷免。

侯友宜說明，羅明才做了這麼久的立委，做了很多事情，包含安坑輕軌、深坑輕軌正在做，環狀線第一階段，南環段開始動工，一天一條的軌道建設都在說，碧潭大橋，新店都在進步，都是靠羅明才，至少跟中央爭取到2千億元，而他現在受到委屈，大家要出來挺他，一定投不同意罷免。

針對關稅問題，侯友宜說，中央應該清楚地向外界說明，受到傷害的產業要作什麼準備，而不是關起門來不跟企業同行，一定要守住地方產業，就像羅明才在做的，永遠都跟人民站在一起，他們監督政府是常態，包括近期的普法現金，財劃法，還假於民等。

侯友宜接著說，823還有核電公投，只要安全無疑，有專業判斷，要延役就要延役，台灣是小小多山國家，台灣不能缺電要穩定這也是國家安全，用燃氣的時候，國安算在哪裡？最穩定、最便宜也是核電，為什麼不用？因此核電要投同意，「要搞清楚喔！羅明才是淡黃色的紙，有五個字，核電的是白色，要蓋下同意，要智慧判斷，不能亂投，一定要投清楚」。

侯友宜也提到，他非常煩惱，不要覺得726每個人都可以過關，但是每次狀況都不樣，大家不能掉以輕心，柯建銘還說精準罷免，民進黨不要再搞這些，回歸民生經濟，北部唯一一席立委要顧好才可以繼續進步，他一定跟羅明才站在一起，今天拜託大家，一定揪不同意罷免。

