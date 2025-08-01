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批賴政府關稅搞黑箱、大內宣　黃國昌：謊言一夕被戳破

▲▼台灣民眾黨召開 美對台關稅20%　賴卓讓台灣被打趴 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣對等關稅20%，民眾黨召開記者會，質疑賴卓讓台灣被打趴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

各界關注的對等關稅，美國終於在美東時間7月31日公布台灣稅率為20%。對此，民眾黨今（1日）上午召開記者會，總召黃國昌批，賴政府、卓內閣徹底搞黑箱，不斷進行國內的大內宣， 結果這些謊言一夕之間都被戳破；整個賴政府、卓榮泰內閣過去這段時間，他們的腦袋除了大罷免大成功以外，到底還幹了什麼事情？

黃國昌說，這樣的結果對於早就受到匯率不斷提升嚴重負面衝擊的產業無疑時雪上加霜，像海嘯一般的衝擊，後續不僅產業，台灣勞工因此所受的影響更是驚人。今天最後一波被公布的國家，台灣排第18高，對這樣的結果大家心情都非常沈重，跟其他主要競爭國家的關稅比較，台灣大概沒有什麼權力喪事喜辦。

「不知道賴清德政府或是他們控制的媒體側翼，怎麼敢到現在還用喪事喜辦的心情大吹法螺？」黃國昌表示，賴清德政府在過去這段期間，跟其他主要貿易競爭國家相比，可說是最不透明，全國人民、國會都被蒙在鼓裡，在野黨更是毫無所悉。

黃國昌說，當其他國家都希望團結全民朝野共同力量面對衝擊時，賴政府、卓內閣徹底搞黑箱，還大吹法螺進行國內大內宣。台幣升值10.47%，跟日本韓國相比都高非常多，再加上20%關稅，台灣有多少產業毛利率超過30%？

黃國昌表示，這段期間除了看到官員不斷的在國內進行大內宣，賴清德總統說 從0%開始談、卓榮泰到黨團拜會時說最低限度稅率不會高於競爭對手，經濟部部長郭智輝說不會比日韓差，可以談出一個很好的結果，「結果這些謊言，這些牛皮，一夕之間全部都被戳破了」。

黃國昌指出，昨天行政院發言人竟然還出來說已經完成技術性的磋商，也會發表聯合的聲明，「聯合的聲明在哪裡？台灣現在的狀況是連一封信都沒有收到，直接被公布了」。

「真的沒有辦法理解，整個賴政府卓內閣過去這段時間，腦袋除了大罷免大成功以外，到底還幹了什麼事情？」黃國昌說，政府跟美國談了什麼、付出什麼代價、交換什麼，到目前為止全體國人一無所知，全部都蒙在鼓裡，這是一個負責任的政府應該有的作為嗎？

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