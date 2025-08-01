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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟關稅20% 離譜黑箱　民眾黨4日召黨團協商要求卓榮泰專案報告

▲▼台灣民眾黨召開 美對台關稅20%　賴卓讓台灣被打趴 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣對等關稅稅率掀牌為20%，民眾黨團召開記者會批賴卓讓台灣被打趴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

各界關注的對等關稅，美國終於在美東時間7月31日公布台灣稅率為20%。對此，民眾黨團今（1日）召開記者會，總召黃國昌說，黨團已正式提案要求行政院長卓榮泰赴立法院專案報告，將在8月4日上午9點召開黨團協商。黃說，除了高關稅、匯率衝擊外，人民更關心政府談了什麼、要台灣人付出什麼代價，「這些事情，很難想像在一個民主國家中，整個社會甚至包括國會，完全被矇在鼓裡，處於一片黑暗」。

黃國昌說，不要拿股市一時的指數來看待這個全方面的衝擊，這樣看得可能太淺，要深入看台灣產業，特別出口導向的傳統產業，這是非常簡單的數學。他指出，有多少廠商毛利率是超過30%？過去這段時間光是匯損就讓很多產商撐不下去，20%高關稅更是迎頭痛擊。

黃國昌說，接下來對民眾黨而言，會要求行政院立刻到國會清楚報告，重點是除了表面的高關稅、除了匯率上對出口產業造成負面衝擊外，全體人民更關心的是政府到底談了什麼、要台灣人付出什麼代價？

「這些事情，很難想像在一個民主國家中，整個社會甚至包括國會，完全被矇在鼓裡，處於一片黑暗。」黃國昌指出，怎麼會有一個國家政府不負責任到這程度，比黑箱更黑箱，離譜至極。

而行政院稱未來進一步達成協議後，可望再調整對等關稅，並爭取232條款關稅優惠待遇，對此，黃國昌說，「行政院所說的，老實講，我完全看不懂，我不知道他們在說什麼，也不知道行政院線在講的話還有多少可信度」。

黃國昌指出，過去這幾個月行政院吹了多少法螺？散佈多少假訊息？罄竹難書，剛剛那段我必須要說，我看不懂行政院到底在講什麼東西，重點是請行政院說清楚講明白，我們答應了什麼東西？要付出什麼代價？這才是最重要的事情。

另外，黃國昌也回應吳思瑤，「我們的譴責案什麼時候提的？早就提了，民進黨立委是說謊說成性、造謠跟呼吸一樣自然，吳思瑤是識讀能力有問題還是數字看不懂？」回去看看，民眾黨的各項議案是什麼時候提的？是726後才提的？早就提了。

黃國昌說，過去這段時間，民眾黨一直說願意當政府最強後盾，當初行政院提出來的要給產業資源是880億，結果後來一直跟他們說不夠，提到930億，「請民進黨立委回去看一看，民眾黨特別條例版本，對產業對勞工對農漁民，民眾黨版本各項金額是各黨團版本最高的，這樣還不夠支援產業支持勞工支持政府嗎？」

「民進黨立委，請不要再造謠。」黃國昌說，台灣公民社會已經很清楚跟民進黨講，一天到晚造謠污辱的不是公民社會智商，是污辱執政黨立委的智商，以為人民看不懂。今天整個政府失職失能，在野黨、整個公民社會全部都被矇在鼓裡，民進黨不敢面對自己的黑箱？

黃國昌指出，那民進黨不要聽民眾黨講，去看一下三三會理事長林伯豐怎麼講的，他說將對台灣產業巨大衝擊，請政府立刻公布具體協議內容、台灣要付出什麼代價？現在民進黨是打算指責企業界人士，說他們也在唱衰台灣、扯政府後腿嗎？

黃國昌說，難道被裁員的勞工要繼續感恩大德嗎？說賴清德總統好英明、卓內閣好棒棒，我沒有工作了，「民進黨立委你們開心了嗎？那些關掉的中小企業、受到影響衝擊的傳統產業，要繼續高喊民進黨好英明嗎？怎麼一個執政黨立委護航護到這樣無恥？」

黃國昌質疑，民進黨還要繼續搞823大惡罷，民進黨政府夠了沒？賴清德政府夠了沒？要撕裂台灣社會到什麼程度？幹點正事好嗎？

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