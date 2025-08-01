新北永和污水接管再升級　6860戶受惠生活環境大躍進

▲施工人員進行後巷污水接管，將住戶污水接入污水管線（示意照）。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局持續提升永和地區的污水處理服務，辦理「新北市永和地區污水下水道系統第二期第五-1標工程」已於今年6月27順利日決標，施工範圍包括永和路以東、竹林路以西、福和路以北、中興街及中正路以南之區域，另包含永貞路及自由街附近之區域，預計2028年10月完工，有效改善當地居民生活環境。

水利局長宋德仁表示，該工程將在永興里、豫溪里、大新里、光明里以及部分水源里、永樂里等6個里推動，共計6,860戶住家能接通污水系統，讓永和區整體接管率提升7.16％；辦理用戶接管時，水利局會逐戶拜訪，針對各住戶的建築形態、排水情形、地界位置及施工方式等詳加說明，確保每戶住家都清楚污水接管用意與配合方式，同時會請住戶簽署施工同意書，以保障雙方權益並確保施工順利。

▲「新北市永和地區污水下水道系統第二期第五-2標暨第六-1標後續工程」工程範圍（示意圖）。

宋德仁指出，住家一旦完成接管，就不必再定期抽化糞池，不僅能省下一筆長期開銷，也能改善河川水質與周遭環境衛生，進一步減少病媒蚊孳生、臭味等污染問題，對居民健康和生活品質有很大幫助；另施工期間也難免會對交通及生活造成一些影響，由於永和地區道路狹窄、車流繁忙，且地下已有多條民生管線，水利局會先邀集相關單位會勘確認適合的施工位置，避免誤挖及管線衝突，在施工過程也將以「安全第一、交通順暢」為原則，做好交維設施與道路復原，力求將影響降到最低。

住在永和的陳先生表示，家中污水管自從接通以後，周邊雨水溝平時都是乾的，只有下雨天才有清澈的雨水，覺得非常乾淨，就算在這樣炎炎夏日中，也不會有惡臭，希望政府可以盡快將每個地方的污水都接管，讓城市環境變得更舒適、更衛生。

污水下水道系統是城市基礎建設中不可或缺的一環，不僅改善環境衛生，更是邁向永續城市的重要步驟。水利局將持續努力，讓更多住家及社區享有更乾淨、衛生且宜居的生活環境，也期盼居民共同支持，一起為家園環境升級打拚。如果大家有任何關於污水接管的問題，歡迎撥打免付費污水未納戶專線「0800-017-580（您要接-我幫您）」洽詢。

▲污水接管完成後，後巷變得乾淨寬敞明亮（示意照）。