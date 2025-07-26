快訊／不同意票輾壓！基隆罷免案未過　林沛祥：希望惡罷就此結束

記者郭世賢／基隆報導

基隆市第11屆立法委員林沛祥罷免案今（26日）進行投票，經過約2小時開票，根據林沛祥陣營公布的開票結果，283個投票所全部已開票完畢，不同意罷免票9萬6,294、同意罷免票6萬5,143，投票率為53.3%，結果顯示林沛祥罷免案未過關。林沛祥指出，這次能夠有一個好的結果，再一次拒絕惡罷，也希望惡罷能夠在基隆就此結束，還給所有市民一個平靜的生活。

▲基隆罷免案未過，林沛祥表示希望惡罷能夠在基隆就此結束。（圖／記者郭世賢攝，下同）

基隆市26日舉行林沛祥罷免案投票。基隆市7個行政區，共設283處投票所，投票人總數30萬3980人。依《公職選罷法》規定，須有選區25%人口投下同意罷免票，因此同意票數必須超過7萬5,995票，且要超過不同意罷免票，才算通過罷免。

基隆市選委會於下午4時正式展開開票作業，並於下午6時許開完票，根據基隆市選委會公告，最終投票結果為6萬5,143張同意票、9萬6,294張不同意票，罷免案未通過。

林沛祥表示，謝謝大家這陣子的關心，這場選舉已經結束，勝利並非屬於個人，是屬於全體基隆市民。基隆人很辛苦，這次能夠有一個好的結果，再一次拒絕惡罷，也希望惡罷能夠在基隆就此結束，還給所有市民一個平靜的生活。

林沛祥強調，沒有鬆懈的時間，既然還是立法委員，他會繼續為基隆市民爭取更多的預算跟建設，不辜負市民用選票託付給他的原因。林沛祥表示明天也會開始謝票的行程，用行動來感謝所有的市民好朋友。

謝國樑表示，這是還給沛祥委員與他的團隊一個公道，林沛祥委員一年多來非常辛苦、非常認真，而且對基隆有實際的貢獻，這樣投票的結果也是反映了這樣的情形，這次罷免案平安落幕後，謝國樑表示更期盼朝野能夠和諧大家能夠攜手合作。