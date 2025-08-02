好友患無精症！日男親自「提槍上陣」　與友妻行房捐精

▲日本一名男子親自與朋友的妻子「性交捐精」，協助好友孕育下一代。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府一名38歲上班族表示，自己的大學好友5年前向他坦承罹患無精症，並開口提出驚人請求，希望他能與對方的妻子發生性行為，幫助他們夫妻孕育下一代。起初他感到十分困惑與錯愕，但深入了解後，發現有許多人為不孕所苦，最終答應幫忙，而朋友的妻子也順利懷孕產下孩子。

根據《關西電視台》報導，男子表示，5年前大學好友主動向他訴苦稱，因為患有無精症，導致夫妻二人遲遲沒辦法生小孩。沒想到對方話鋒一轉，突然希望男子能親自和他的妻子發生性關係，直到妻子懷孕。

這個要求讓男子震驚不已，不過好友一再強調，孩子出生後，一定會當作是夫妻雙方親生的孩子來養育，也不會要求男子承擔任何親權與責任。面對這項荒謬要求，男子當下無法立刻答應，但承諾對方會好好思考再答覆。

男子返家後仔細查找相關資訊，發現確實有很多男性飽受無精症所苦，而在幾天反覆思考後，他最終決定接受請託，幫助朋友圓夢。

隔年，好友夫妻終於順利迎來新生命。雖然內心多少感到複雜，但當看見朋友露出發自內心的笑容，並感謝他的幫忙時，他也感受到前所未有的意義。他坦言，「朋友應該也是承受了父母催促生子的壓力，才會走到這一步吧。」

他也直言，由於法規並未對個人之間的精子提供做出明確規範，導致這類行為在日本呈現灰色地帶，不少人也擔心其中涉及詐騙、性侵風險，呼籲政府應該站出來建立制度，並協助不孕家庭。