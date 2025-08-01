點台灣20%關稅該注意「2重點」　趙怡翔：暫時性稅率已比日韓友善

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）推動「對等關稅政策」將於8月1日正式啟動，台灣被列入20%稅率，總統賴清德則表示，雙方還未完成總結會議，目前是「暫時性稅率」，後續達成協議，可望再調降。對此，民進黨台北市議員趙怡翔點出「談判手段」、「讓利」2重點，他直言，目前20%關稅，應該屬於「談判手段」，但這個暫時性數字，確實已經比當時對日韓釋出的25%關稅率相對友善，後續的「讓利」是各界應持續關注的重點。

趙怡翔表示，要思考台美關稅，一定要先注意「談判手段」與「讓利」兩個面向。第一，「談判手段」涉及到川普為達成他心目中的公平貿易關係，所運用的不同方式。例如在韓國與日本方面，川普日前寄出信函，威脅向兩國課徵25%關稅，導致日韓決定加快談判過程。

趙怡翔表示，第二，「讓利」則是各國最終願意犧牲的利益，以爭取更低的關稅率。川普寄出信函後，日韓兩國都同意大幅增加投資及採購金額，甚至日方還決定成立由美國政府控管的基金，以達成15%關稅的最終結果。

趙怡翔認為，美國宣布將課徵台灣20%關稅，應該還是屬於「談判手段」，畢竟台灣未收到川普上月寄出的信函，雙方亦未宣布達成協議。但這個暫時性數字，確實已經比當時對日韓釋出的關稅率相對友善。

趙怡翔強調，而最終要檢驗的依然還是「讓利」這部分。日韓為將關稅調降至15%，提出數千億美元的投資與採購。至於這方面的「讓利」是否對台灣最有利，符合我經濟需求，這就是各界應持續關注的重點。

▼台北市議員趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）