轟關稅20％「做3個月舔狗一無所獲」　邱毅：至少還要花3000億美元

▲賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者郭運興／台北報導

美國政府今（1日）通知台灣，對等關稅稅率為20％。對此，前立委邱毅表示，台幣升值了12%，加上關稅20%，比起日前川普公布的32%，沒有差別，代表做了三個多月的舔狗，一無所獲。他直言，總統賴清德稱「暫時性關稅」，只是緩兵之計，現在就是談台灣對美還要增加多少投資，自己認為，至少是3000億美元，另外，台灣向美國要採購多少？還有市場准入，台灣一定會開放，問題是開放什麼？哪些農牧產品？這種賴政府早該被推翻，還有臉搞大罷免？

邱毅表示，白宮官網公布台灣的對等關稅是20%。消息傳來，全台震動，台灣的關稅20%，高於日本、韓國的15%，台灣產品相對日韓還有競爭力嗎？

邱毅表示，何況，台幣已經升值了12%，加上關稅20%，比起4月2日川普公布的32%，沒有差別，代表做了三個多月的舔狗，一無所獲。而且，台幣升值幅度大於日韓，以出口為導向的台灣經濟，還怎麼有效競爭，現在全台有近一成企業，已經在開始裁員了。

邱毅批評，總統賴清德還繼續在騙，說這只是「暫時性關稅」，還在談，還有轉機，但這只是緩兵之計的推詞，談什麼？他來告訴大家吧！



邱毅指出，就是談台灣還要對美國增加多少投資，這個投資九成投資利潤歸美國，這不是投資，是搶劫。歐盟是6000億美元，日本是5500億美元，韓國是3500億美元。台灣會是多少？至少是3000億美元，甚至是外傳的4000億美元。

邱毅指出，另外，台灣向美國要採購多少？農產品？天然氣？至少比韓國的1000億美元要多吧，歐盟還高達7500億美元。還有一項，市場准入，印度在這一點堅持不讓，結果關稅25%，所以台灣一定會開放，問題是開放什麼？哪些農牧產品？農民團體該準備抗爭了，抗爭這個無能的賴政府。

最後，邱毅強調，真不明白，把台灣搞成一窮二白，民不聊生，寧可讓川普榨乾油水，卻連普發10000元津貼都藉口一堆，捨不得給，這種賴政府早該被推翻，還有臉搞大罷免？

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）