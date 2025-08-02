女高中生騎單車被撞翻！　日網見1行為搖頭

記者黃翊婷／綜合報導

日本北海道札幌市日前發生一起車禍事故，一名騎腳踏車的女高中生闖紅燈，與綠燈起步的車輛發生碰撞，但雙方短暫交談之後，汽車駕駛便開車離去，女高中生也自己站起來整理物品、牽車。這起事故掀起日本網友熱議，不少網友認為女高中生和駕駛都有不對的地方，據了解，當地警方接獲報案後已展開調查。

▲日本網友大多不認同女高中生闖紅燈的行為。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據日媒《富士新聞網》報導，這起車禍事故發生在7月29日，影片中，只見當時事發路口剛轉為綠燈，前方一輛汽車剛剛起步，沒想到一名騎腳踏車的女高中生突然從畫面左側出現，汽車駕駛來不及反應，雙方因而發生碰撞，女高中生當場連人帶車摔倒。

接著，汽車駕駛下車關心女高中生，雙方進行短暫對話，似乎是確認女高中生沒有大礙之後，駕駛便開車離去，女高中生則自行站起來整理物品、牽車。事後，有目擊者向警方報案，當地警方表示，會向駕駛了解事發經過，此案可能涉嫌違反《道路交通法》。

這起車禍事故的影片經日媒報導公開之後，掀起日本網友留言熱議，大多數網友都認為女高中生闖紅燈的行為不對，「首先，女高中生闖紅燈就有錯」、「騎車的人有錯」、「我不明白，女高中生明明看到前方有車，為何還要闖紅燈」；也有不少人認為駕駛的處理方式不妥，當下應該先報警處理，而不是直接離開，否則後續追究起來，駕駛恐怕難逃責任。